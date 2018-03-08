2018年03月08日 04:11 中國時報 主筆室

聲稱抗議日本驅逐我方漁船，中華統一促進黨成員7日下午朝日本交流協會石碑潑紅漆。獨派團體「公投護台灣聯盟」長期設置在立法院旁的攤位，也遭數名不明人士破壞、噴灑紅漆。公投盟總召集人、自由台灣黨主席蔡丁貴在臉書上憤怒表示，公投盟基地帳棚遭到統派暴力分子破壞，他請全民共同關心守護。

到日本交流協會與公投盟帳篷潑紅漆，是錯誤的行為，當然應該依法處理。不過，激進的行為其來有自，政府最該受譴責。

今年228獨派人士到桃園慈湖的蔣公陵寢以紅漆潑灑靈柩與遺像，打開了惡意對抗的潘朵拉盒子，事後民進黨黨政人士一片靜默，甚至還有人認可並叫好。蔡丁貴就說只是潑點漆而已，又沒怎樣，學生是為了轉型正義，警方不該大動作搜查。

這些不辨是非對錯與跨越法律界線的謬讚，當然激怒了不同政治立場的人，有樣學樣，不讓人意外。事實上，政府心知肚明，這類過激行為一定會引發對抗效應，否則又何必對蔡總統父親的墓園加強警衛，甚至連路口都加派警力，以酒測為名攔查可疑車輛？如此層層保護就是擔心有人會到蔡父墳前破壞。

與其怕成這樣，蔡政府更該做的是譴責始作俑者，聲明不論做出這些事情的人，其政治立場與政治動機為何，政府都不會支持。如果民進黨高層對潑蔣公棺柩的行為保持沉默甚至暗許，那就難以阻止台灣變成一個以暴制暴的社會。許多人會認為，懈怠的公權力無法保護他們珍愛的價值，只好自力救濟。民進黨政府要把台灣變成這樣的社會嗎？

(中國時報)