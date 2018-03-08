對台灣旅行法別表錯情

2018年03月08日 04:11 中國時報 江靜玲

若無意外，美國總統川普最遲下周五就會簽署鼓勵美台所有層次互訪的《台灣旅行法》，使這項經聯邦參眾兩院無異議通過的提案，正式成為法律，從現狀觀察，出現意外的機率微乎其微。

《台灣旅行法》成為立即生效的法律如今已不是問題，接下來的觀察點在於美國行政部門如何執行？台灣朝野更應哀矜勿喜，審慎思考美國為何在此刻通過台旅法。慎思，並不是質疑支持台灣的美國國會友人，而是認清在險惡的國際現實和美陸兩強競逐下，台灣的迴旋空間和價值，無論是被當作棋子或籌碼時，都可以讓自身取得最大利基。

一如許多嫻熟美國事務者所指出，美國總統原本就有邀訪權，即使沒有台旅法，一樣可以依個案提出邀訪；未來美台高層互訪限制，會因為有了台旅法做為法源依據解除，讓雙方可通暢無阻的互訪嗎？未必！既然如此，國會為何這般大費周章，台旅法又為什麼獲得兩黨如此高的共識？

直接的理由是取消自我設限，「我請誰到我家來作客，是我的事，由我決定，不是中國。」心理因素則是面對已成為美國首要競爭國家的中國，越來越憂心和警惕的美國國會，藉著支持台旅法，給中國下馬威。

至於地緣政治牽動的考量，比較複雜。除了朝鮮半島局勢，兩韓重啟會談，可能衝擊美韓關係，美日韓盟邦互動可能受到影響，美國在區域合縱連橫，布局需伺機微調，川普政府的「自由、開放印太區域」戰略是另一考量。朝鮮半島和印太區域都有中國因素存在，美國此刻強化與台灣的關係應非偶然。

《台灣旅行法》不是白吃的午餐，但滿足了台灣人在國際社會上渴望的尊嚴。美國國會兩院以比預期要快的速度通過這項具法律約制力的提案，雖是國會的提案與決議，但與行政部門間定有相當程度的溝通與共識，適度來打這張「台灣牌」，最終還是以美國國家利益為首要目標。對此，台灣朝野必須保持警覺。

這樣的警覺，可以與國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳2月在參院任命聽證會上直指，美國不承認台灣是個獨立國家，不承認中華民國是與美國有官方關係的國家，赤裸道出台美關係真相銜接。

董雲裳說出這樣一番未經修飾的言詞，固然令人託異，實則透露美國行政部門，白宮、國務院和國防部內有關對中國政策的爭議，及台灣在這些分歧聲音中扮演的角色。董雲裳出席任命聽證數天前，曾任小布希政府時期白宮國安會亞太資深官員的葛林應邀到國會做證，在未提及董雲裳名字前提下，葛林質疑，協助美國公司跟中國道歉的人是否適任，並建議要讓提名人在任命聽證會上留下發言紀錄。

這個過程透露出美國行政部門和華府智庫有一批主張對中國強硬同情台灣的人，認為董雲裳代表的是美國行政部門保守傳統官僚，對中國大陸「太軟弱、不夠衝」，包括給予台灣「突破性」的支持在內。詎料，在參議員魯比歐有備而來的情況下，被逼急的董雲裳卻說出了美台關係赤裸裸的真相，反讓台灣成為受傷最重的一方。

台旅法即使備而不用，對美台關係已具高度政治涵意。在兩岸關係看不出回暖跡象，美中貿易大戰蓄勢待發，川普政府難以捉摸種種前提下，此刻台灣自己心中更要有把秤子，衡量什麼對台灣最好。

(中國時報)