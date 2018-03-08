眺望台灣的不是天皇 是政治

友善列印
中國時報
陳永峰

明仁天皇夫婦將在3月底訪問沖繩3天，到這裡沒什麼問題，因為這已經是明仁夫婦的第11次沖繩行旅，不是什麼特別的新聞。頂多只能強調這可能是明仁退位前的最後一次沖繩之旅。不過，隨著日本共同社發出明仁將前往與那國島眺望台灣的專電之後，媒體跟進報導，自然會讓人感到有些不太自然。

從國家的文化性格而言，琉球不是日本，但沖繩當然是日本，這是明治日本政治擴張之後的結果。也就是說，琉球人不是日本人，但是，沖繩縣是日本國的一個地方自治體。由於工作性質的關係，筆者的教室每學期都會出現不少日本留學生，其中當然也有來自琉球／沖繩的同學。琉球／沖繩人的「日本人度」一直是教室裡熱烈討論的議題。每學期因日本人出身地構成內容差異，測出的非學術數值都不會一樣。

不理解天皇制，沒辦法正確地理解日本。法國思想家布希亞曾經斷言美國和日本是地球上的兩大神國。「美國，將來的權力將屬於那些沒有起源，沒有真實性，但卻知道如何充分利用這種狀況的人。日本，就某種程度而言，它已經比美國更擅長此道。」布希亞要說的是美國人和日本人不需要歷史，也不需要起源，同時也沒有政治性認同問題，並且擅長從歷史「逃脫」，但是，需要「神」作為國民統合的象徵。例如，上帝與天皇。

布希亞的比較文明論或多或少說明了為何日本天皇或日本皇室在政治或經濟上的分量向來極「輕」，但是又在社會或文化上的地位極「重」的神學要因，同時也點出了為何在政治上大都處於「無錢無權無力」三無狀態下的日本天皇，可以超越政治而獨存的歷史性祕密。例如，猶太人就非常羡慕日本人可以自然地活在宗教性權威與政治性權力二元並存的「理想」世界裡面，從來不覺得矛盾也不感到內在的衝突。

在台灣，稱別人為「皇民」的人，不了解天皇制，被稱為「皇民」的人，也一樣不了解天皇制。日本天皇無錢、無權、無力，完全不像歐洲的絕對君主，也不像中國的皇帝。所以，在日本史上，沒有天皇會被市民推向斷頭台，也從來不曾發生中國王朝更迭型的「易姓革命」。

不過，這種看起來「沒用」的天皇，一直在日本史裡面存在著「大用」。今天只是提醒台灣媒體，不用對明仁的行動或發言太過在意，眺望台灣的不是天皇而是政治。（作者為東海大學日本區域研究中心主任）

(中國時報)

對台灣旅行法別表錯情 鄭貞銘先生大愛無疆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。