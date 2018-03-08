2018年03月08日 04:11 中國時報 周玉山

2月14日，鄭貞銘先生在書房倒下，送往醫院急救，我趕到時，他尚能言語，虛弱稱謝，然後疲倦睡去。萬萬沒有料到，19日下午4時56分，他就走了，如此匆促，留下未竟的書稿，以及海內外的震驚。

最震驚的一大群人是學生，他們奔走相告，帶著哭音，像是述說另一位父親。父母原本無可取代，鄭先生則以50年如一日的大愛，照顧許多學生半輩子，讓他們回到家庭，共享慈暉。慈暉逐漸向晚，從英姿煥發，到形銷骨立，終至遠離，他們頓失所依，如何安放自己的靈魂？

鄭先生獻身新聞教育，傳播真理與知識，只認教室，不認學校，所以桃李繽紛。台灣稍早的新聞系畢業生，若非他的門人，即為讀者，如杜甫所說，「晚有弟子傳芬芳」，在學界和業界大放異彩，風景壯麗。

退休後，他更傾全力於著述，盼能影響下一代，使之眼界開闊，前途寬廣。這樣的立意，造成嚴重的透支，住院前仍奮力執筆，不顧自己即將油盡燈枯。我眼見他的慘烈，內心激盪，莫可名狀。

鄭先生傳播的真理，包括報恩主義，即報親恩、報國恩、報一切恩。張季鸞先生鼓吹，從對父母與子女的感情，擴大為愛眾人的父母與子弟；從報親恩，擴大為報民族祖先之恩。這樣的主張迂腐嗎？為什麼這麼多人懷念鄭先生？因為他窮一生之力，奉行報恩主義，無違於終食之間，早已成為習慣。可惜的是，今天的台灣，有人棄報恩主義，倡報仇主義，結果誰是贏家？

報恩主義和大愛哲學，其實密不可分。鄭先生的家教和師教，都是有愛無恨，正面看人生，所以他強調，繼承是一種感動，無愛不成師。

年輕時，他跑遍台灣各縣市，拜訪所有家長，使後者受寵若驚。多年後，學生在國內外熱烈接待他，答謝大半生的奉獻，說明真情就是王道。3月10日上午8時半，台北市民權東路第一殯儀館，大家送他最後一程，也是起碼的報恩了。

我並非鄭先生教室裡的學生，只因父親是他的老師，就長期照顧我們三兄弟，不遺在遠，無時或忘。30年前，父親不幸因心臟病猝逝，他連夜趕來跪拜，淚流滿面，哀痛一如家人。13年前，他出版回憶錄，深切懷念10位恩師，包括謝然之、王洪鈞、曾虛白、錢震、成舍我、徐佳士、周世輔、陸以正、阮毅成諸先生，以及余夢燕女士，父親是其中唯一的非新聞人，我們能不動容？

筆有千秋業，劍無萬世功。鄭先生大愛無疆，筆下除了專業的嚴謹，還流露無限的溫情，從未劍指何人，正是一代導師的典型。他的50部著作，有待大家開卷尋路，補救這個社會的缺失，而未竟的書稿，整理的工作，捨我輩其誰！（作者為考試委員）

(中國時報)