2018年03月08日 04:11 中國時報 賴祥蔚

爭取民進黨台南市長候選人提名的立法委員葉宜津，日前主張廢棄注音符號，改用羅馬拼音，理由是接軌國際。

姑且不論語言教學到底是不是台南市長的職責，或是擔任立委為什麼不直接透過立法改變，也不討論羅馬拼音現在到底在國際上是否通行，所謂使用不同的拼音方式，甚至是學習英文等國際語言才能順利跟國際接軌的主張，這些都是傳統世代的說法，需要補強AI人工智慧的新思維。

AI可以做什麼？來自台灣的微軟亞洲研究院潘天佑副院長日前的公開演講，鮮明展示了AI不只可以辨識語音、影像，出錯率甚至已經比人類還低。除此之外，AI可以判斷喜怒哀樂及幽默，可以看了照片之後寫出詩，也已經正式出版了一本詩集。

AI的快速進展，帶來了許多便利，不只可以如同聖經上說的讓「瞎眼的得看見」，嘉惠視障以及聽障朋友，等到進一步落實了更低價、更準確的普及服務，將會高度顛覆現在的許多生活方式。

在舊時代，不會國際語言就無法進行跨文化溝通，所以學習外語很重要。包括台灣在內的全世界學子，都曾經飽受學習外語、苦背單字的痛苦。這種舊時代的必要之苦，到了AI時代很快就可以獲得解脫，就像聖經說的「叫那受壓制的得自由」，這真是人類的一大福音。

AI更成熟之後，藉由智慧手機等載具，可以隨時幫助使用者閱聽、翻譯、解讀，屆時一般大眾還有必要燃燒寶貴的青春歲月，去學習很可能一輩子也學不好的外語嗎？完全不需要，只要有AI人工智慧的協助，你說你的不標準英文、他講他的流利法語、我說本土腔的客家話或閩南話，甚至旁邊還有聽障的朋友在場，彼此之間的互動溝通完全不會有語言的隔閡。

AI人工智慧不只可以幫助翻譯，還可以協助判斷對方的言外之意，甚至可以代為回應，回應的方式不只是語文，可以寫詩、譜曲、製作影片。

在AI新思維的時代，還有人在大談拼音與國際接軌，令人憂心。台灣想要迎向未來，一定需要具備前瞻視野的領導人，最起碼要有AI新思維。當然，AI新思維絕不是完全接受並應用AI，而是也必須了解背後的問題。例如當跨國商業會談或是外交互動時如果使用AI，會不會有機密外洩的問題？因為掌控雲端的人，可以完全獲知溝通的內容，這比起歐威爾古典科幻小說《1984》中的老大哥恐怖多了。

注音符號要不要改成羅馬拼音？不好意思，這根本不成為議題。具有遠見的政治領袖應該關心的是台灣在AI研究領域能不能有自己的成果，以及未來在擁抱AI便利的同時，能不能預先避免不必要的後患。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)