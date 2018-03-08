陳勝國 專心做好一件事

2018年03月08日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

新科國家文藝獎得主陳勝國，投身劇本創作40年，經手上百部劇作，是明華園戲劇總團的總編導，出身歌仔戲大家庭的他，不只是武生好手，愛創作、愛表演，也曾有明星夢，但40歲那年「跌了一跤」，使他頓悟，必須在創作和表演間作取捨，「我告訴自己，假如想寫出好作品，就無法再分心當演員。」

高人指點寫出興趣來

陳勝國說，那次他身兼編、導、演，推出作品《燕雲十六州》，多頭馬車，成果卻不如預期，「我又演戲又寫作，顧此失彼，沒能做到理想中的模樣，讓我思考了很久，我向團長、我哥哥陳勝福報備，從今以後要專心寫劇本，不再當演員。」

現年64歲的陳勝國，小時候不愛上學，但特別喜歡讀課外讀物，也會塗塗寫寫編故事，這些都是創作的開端。陳勝國說，「寫作之路並不容易，除了要有毅力，也得寫出興趣來才能長久，我很幸運，年輕時就有機會寫劇本，還遇見高人指點。」

處女作演一次就封箱

陳勝國表示，18歲那年，不知道哪來的勇氣，向父親、當時的團長陳明吉舉薦自己為團寫劇本，旋即編寫一齣頗有想像力的作品《金剛天神》，但因為寫劇本技術不夠純熟，該戲只演了一次就封箱，「只能說當時真的火候不到，鬧了不少笑話，所幸團裡來了一位說戲先生，他很關心我，知道我對寫劇本有興趣，主動為我指點迷津，讓我一生受用無窮。」

刻畫內心角色打動人

陳勝國表示，「我印象很深刻，說戲先生拿著經典小說《三國演義》，問我怎麼解讀裡面的角色？我當時年紀輕，一時說不出個所以然，他又反問我，《三國演義》裡有上百個角色，但劇團最多只有40多個演員，假如要做這齣戲，要如何打到觀眾的心呢？他要我不要只看角色的表面、外在描述，而是要去體會角色的內心、性格，才能勾勒出深刻的意涵，打動觀眾心。」

陳勝國表示，說戲先生提醒愛讀小說的他，別把劇本當小說寫，「小說可以有繁複的支線，但是劇本必須考量舞台呈現手法，應當要能寫出清晰的重點，才能傳達給觀眾。」

陳勝國表示，獲得最高榮譽國家文藝獎，肩膀上的責任又更重了些，「未來寫作要更加慎重，我期許自己能持續寫出保有傳統滋味，並緊扣時代脈動的作品，讓歌仔戲的美和更多觀眾分享。」

(中國時報)