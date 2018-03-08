微氣候資料庫 綠建築好幫手

2018年03月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

當「建築」遇上「氣象」，將可有效強化建築節能效益。台達電子文教基金會昨宣布攜手氣象局、台灣建築中心建立首個本土建築微氣候資料庫，即日起公開讓建築師免費下載，台達創辦人鄭崇華指出，建築物從古代到現代都在改變，經過一段時間，大家多已忘記「天然」的好處更重要，但隨著科技進步「順應自然」，將更強化綠建築效能。

能否善用微氣候效益差異很大，鄭崇華舉例，一位友人將自家水泥牆、水泥地打掉，種上植物、闢建水池，結果光是室外的冷氣進氣口測量出來溫度便可較隔壁未改建建築差上7度，他指出，「在室內要降7度便須花費許多能源！」

微氣候應用全球盛行，但是國內卻無可供建築設計查詢的公開資料庫，為此，台達電子文教基金會，攜手交通部中央氣象局與台灣建築中心，委由台灣大學大氣系教授陳泰然團隊開發「建築微氣候資料庫」。

陳泰然指出，第一階段的資料庫已將台灣人口稠密區過去近20年的歷史氣象資訊，轉化為符合建築資訊模型使用的氣象參數，以協助建築師打造更節能的建築。下一階段的目標，將進一步打造能提供更高解析度、且考慮區域微氣候效應的線上資訊平台，除能為建築師提供更精確的微氣候資訊打造節能建築，也期許未來能作為樓宇管理者管控大樓空調、照明系統的決策依據，以及太陽能、風能等創能產業、智慧電網電力調度等應用的輔助資訊。

微氣候資料公開後，將讓建築師在設計之初就可考量建築基地的日照、風速、溫度、溼度、雨量等24項重要氣象資訊，進而運用增加通風、自然採光、周圍綠帶等綠建築設計手法，從源頭減少建築日後所需的能源消耗。

(中國時報)