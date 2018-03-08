辦學績效成長 靜宜大躍進

2018年03月08日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

《Cheers》雜誌公布2018年「大學辦學績效成長Top 20」，共有12所國立大學、11所私立大學入榜。靜宜大學表現亮眼，是全台大學校長心中辦學績效進步最明顯的學校；同時榮登《Cheers》調查「台灣學生赴海外交換人數」全台第4、「外國交換生人數」全台第6名殊榮。

《Cheers》雜誌連續4年進行「大學辦學績效成長Top 20」調查，今年邀151所大學校長參與，有138位校長回覆推薦「辦學績效明顯成長或進步」大學；全台共23所學校入榜，靜宜大學名列其中。

經《Cheers》分析，靜宜被推薦特色是，該校首創411出國遊留學制度、全球姊妹校達400多所，也是ISEP（國際學生交換計畫）在台唯一會員學校；學生前往該組織超過700所大學會員學校留學，只需支付就讀靜宜學雜費及住宿費與當地生活費。

靜宜大學校長唐傳義指出，靜宜連續12年榮獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」；「107年度高等教育深耕計畫」審查結果，也名列綜合型私立大學第6名。

靜宜還獲教育部106年學海計畫補助出國研修及國外專業實習金額，全台第5、私立大學第1；「學海惜珠」更連續3年獲補助金額全台第1，協助學生一圓遊留學夢想。

校方以「國際雙一流接軌計畫」協助學生與世界名校接軌，學生到紐約華爾街實習，或到全美排名前50名的姊妹校Fordham大學修習雙聯學制；也可到資訊及創業重要平台的加州矽谷實習，及選擇附近的加州州立大學修習雙聯學制。

靜宜創新推動「閱讀與書寫」，翻轉大學國文課程教學，成為全台典範；校方透過班級、職涯及企業三導師，協助探索職業興趣、職能診斷打造就業機會，榮獲「職涯輔導成果評選」銀等獎。

(中國時報)