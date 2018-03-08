孫燕姿懷二寶 尪Hold大小事

2018年03月08日 01:10 中國時報 蔡琛儀 報導

孫燕姿7日出席家扶基金會活動，呼籲大眾關懷家暴兒童，這是她1月宣布懷第2胎後首次在台灣挺孕肚亮相，也是新專輯宣傳的最後一個行程，她笑說老公現在變得很貼心，積極幫她打理家裡，還會幫她買想吃的東西，但吐槽老公偶爾會買錯，「算了！也不想勉強他。」

孫燕姿透露二寶是獅子座，預產期約在7、8月左右，估算目前約懷孕4個多月，但依然沒透露寶寶性別，要大家「猜猜看」。她即使懷孕仍四肢纖細，僅肚子凸起，自曝懷孕後胖了3公斤，但食慾大增，這趟來台北嗑了滷肉飯、鐵板燒等美食；不過初懷第二胎時也引起嚴重孕吐，曾一天吐了三次。

出道20周年埋哏

兒子納小子已5歲，孫燕姿表示平常對兒子不會打罵，但偶爾兒子講不聽，仍會讓她忍不住失控大吼，但她事後一定會馬上道歉，並對兒子解釋自己爆氣原因，「吼完沒解釋，他只會害怕，不是了解的狀態。」兒子因為怕她生氣，現在她只要數「一二三」，兒子就會立刻變乖。

她昨造訪林俊傑工作室，覺得工作室很漂亮，想去喝咖啡，但也希望能再合作；即將進入待產期的她，曾透露產後要休息到2020年，也是她出道20周年才復出，她昨神祕預告屆時將會有「大計畫」，被猜測是辦大型巡演，她則笑而不答。她去年替電影《六弄咖啡館》演唱主題曲〈半句再見〉，預計將於3月底數位發行。

(中國時報)