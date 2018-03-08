媽祖託夢 李(王羅)順風耳轉世

馮興華導演（左二）帶領李王羅（右）、李博翔（左）等藝人一起赴湄州迎媽祖。（林淑娟攝）

友善列印
中國時報
報導

導演馮興華率李(王羅)、劉曉憶、鍾瑶、陳博正、李興文、黃建群、林小樓、鄭平君、李博翔等多名藝人，6日前往大陸湄洲迎請媽祖分身，準備日後安座於苗栗台灣影城的媽祖村。馮興華透露，去年他拍攝台視8點檔《牡丹花開》期間被媽祖託夢指示完成此事，媽祖還指該劇男主角李王羅其實是「順風耳」，他也因此在劇情加入李王羅失憶後突然通靈跑去當廟公、且能聽到人家心事的特異功能。

李(王羅)昨表示從小就有感應能力，半夜常有神佛來跟他聊天，睡覺時靈魂會出竅，跑去跟神、佛甚至靈玩，玩累了，眼睛一閉就能馬上回來。他小時候曾看到自己剛退伍的樣子，也曾在夢中遇見穿著白色小洋裝的可愛小女孩叫他「把拔」，當時他根本還不認識現在的老婆熊家婕，多年後才發現夢中女孩就是他的女兒。

可感應廟宇神明存在

不少有陰陽眼的朋友都喜歡黏在李王羅身邊，都說只要有他在的地方就保證安全，「好兄弟」絕不會靠近。他每次去廟裡，也都能感應到神明有沒有在裡面，「所以有些廟不能亂拜」。

李王羅說，他一直都知道自己將來「有事要做」，這次剛好有機會跟馮興華導演合力把台灣影城內的媽祖村建立起來，也許就是他此生應該做的許多事情之一。而當第一次聽馮導轉述媽祖說他原來是「順風耳」時，他也覺得「滿好的。」李王羅的岳父去年鬧出性侵女童社會新聞，讓他不堪其擾，再被問到此事時，他婉轉地說：「今天不適合講這個！」

(中國時報)

五月天敲定香港迪士尼開唱 大S寫詞何超儀讚金頭腦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。