媽祖託夢 李(王羅)順風耳轉世

2018年03月08日 01:10 中國時報 林淑娟 報導

導演馮興華率李(王羅)、劉曉憶、鍾瑶、陳博正、李興文、黃建群、林小樓、鄭平君、李博翔等多名藝人，6日前往大陸湄洲迎請媽祖分身，準備日後安座於苗栗台灣影城的媽祖村。馮興華透露，去年他拍攝台視8點檔《牡丹花開》期間被媽祖託夢指示完成此事，媽祖還指該劇男主角李王羅其實是「順風耳」，他也因此在劇情加入李王羅失憶後突然通靈跑去當廟公、且能聽到人家心事的特異功能。

李(王羅)昨表示從小就有感應能力，半夜常有神佛來跟他聊天，睡覺時靈魂會出竅，跑去跟神、佛甚至靈玩，玩累了，眼睛一閉就能馬上回來。他小時候曾看到自己剛退伍的樣子，也曾在夢中遇見穿著白色小洋裝的可愛小女孩叫他「把拔」，當時他根本還不認識現在的老婆熊家婕，多年後才發現夢中女孩就是他的女兒。

可感應廟宇神明存在

不少有陰陽眼的朋友都喜歡黏在李王羅身邊，都說只要有他在的地方就保證安全，「好兄弟」絕不會靠近。他每次去廟裡，也都能感應到神明有沒有在裡面，「所以有些廟不能亂拜」。

李王羅說，他一直都知道自己將來「有事要做」，這次剛好有機會跟馮興華導演合力把台灣影城內的媽祖村建立起來，也許就是他此生應該做的許多事情之一。而當第一次聽馮導轉述媽祖說他原來是「順風耳」時，他也覺得「滿好的。」李王羅的岳父去年鬧出性侵女童社會新聞，讓他不堪其擾，再被問到此事時，他婉轉地說：「今天不適合講這個！」

(中國時報)