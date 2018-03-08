公公欠債 侯佩岑嘆無權干涉

2018年03月08日 04:11 中國時報 報導林彥君

侯佩岑和黃伯俊2011年結婚，2014年生下大兒子Ian，她去年8月產下第二胎，傳出小兒子患有新生兒溶血症，對於病情，侯佩岑仍持續幫兒子加油，她說：「目前找不到原因，等長大一點幫他檢查看看，血紅素還是低，但在家裡的活動力跟成長都很好。」她也希望能找出兒子血紅素上不來的原因，透露小兒子血紅素低時會很低，而且不會有明顯症狀，這也讓她很擔心，醫生也勸父母要有耐心，有時候長大後會比較穩定。

日前她的公公黃進春被爆出財務問題，傳出在澳門豪賭欠債1600萬元而失聯，她說：「我問過我老公，老公對這件事真的一無所悉，長輩的事情，做晚輩的無權過問及干涉，不會做太多評論。」

她出席保養品代言活動，透露自己生下來的時候，皮膚是「沙茶色」，因為媽媽懷她時喜歡吃沙茶火鍋，所以靠後天保養膚質，小孩平時會用小手幫她塗眼霜，甜蜜的親子互動全靠「慢慢訓練」，愛保養的她以為敷臉會嚇到小孩，之後沒敷的時候，兒子反而還會提醒她：「媽媽你的Mask呢?」

一張面膜全家敷

當她敷完面膜，為了不浪費面膜殘留的精華，會把敷過的面膜讓老公敷，她說：「這樣很阿桑。」她以前都會幫老公買衣服，她擦什麼保養品也會幫老公擦，現在對老公的保養和裝扮「放棄了」，侯佩岑說：「算了啦！他做自己就好，不要逼男生做自己不想做的事情。」

(中國時報)