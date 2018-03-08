姜棟元寵台粉 握手簽名統統來

2018年03月08日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

《宅配男逃亡曲》中姜棟元扮演平凡送貨員，捲入巨大陰謀之中。

被封為「韓國公共財產」的姜棟元昨首度旋風造訪台灣，為主演電影《宅配男逃亡曲》雨中出席宣傳活動，傍晚活動尚未開始就已有許多影迷為了一睹姜棟元風采，提前到紅毯現場等待。

姜棟元一踏上紅毯，即展現親民作風與現場約300名影迷互動、握手和簽名，面對主持人納豆妙語如珠的訪問，不僅展現開朗笑容輕鬆回答，更大秀中文向台灣影迷打招呼。

姜棟元此次訪台適逢出道15周年，電影公司特地準備裝飾人偶的精緻蛋糕，他對人偶興致勃勃，不停端詳像不像自己。他並受贈「出道15週年 模範演員」的背帶，他看到背帶先是露出微笑，好奇觀察背帶上的字樣。隨後姜棟元前往影廳與現場粉絲們打招呼，粉絲們情緒沸騰、激動吶喊，並希望他能一起觀賞，但他坦言已經看了太多次了，請大家自己好好欣賞。

被誇皮膚如海豚

《宅配男》是姜棟元首度詮釋「宅配員」的角色，被問到是否很常叫快遞，他表示：「現在因為覺得麻煩，就很少購物了。20多歲時我對服飾很有興趣，現在則是連換穿衣服的時間都覺得可惜。」對於演戲時外貌的變化，姜棟元說：「有些人說我的形象和宅配員不搭，有人說比起平時銳利的模樣，在《宅配男》中似乎比較帥氣。」活動主持人納豆則稱讚他年輕，皮膚就像海豚一樣光滑，讓他不禁笑了出來。

(中國時報)