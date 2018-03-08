2018巴黎秋冬時裝周－LV太空戰艦 登陸羅浮宮

2018年03月08日 01:10 中國時報 陳張眾 報導

艾瑪史東身為LV品牌大使，選穿變形蟲花紋洋裝外加強調腰線的西裝外套、過膝長靴，隨興中流露女人味。（LV提供）

肩線圓潤鮮明的上衣使用異材質拼接而成，再搭配胸前繡上如隊徽般的LV字樣，營造出前衛視覺。（LV提供）

經典的法式及膝裙與西裝造型，於品牌創意總監Nicolas Ghesquiere詮釋下，以金屬鍊、流蘇與角度銳利的領片等細節，烘托出十足摩登感。（LV提供）

女星范冰冰一頭蓬鬆大捲髮搭配品牌春夏系列黑色皮革褲裝，帥氣現身。（LV提供）

台灣代表楊丞琳則以一身品牌春夏系列宮廷風洋裝出席大秀。（LV提供）

活似電腦主機板的圖騰和圓筒手拿小包，為整體注入一絲科幻元素。（東方IC）

要論及法國品牌的影響力，似乎可以從其贊助修復的古蹟中看出端倪，LOUIS VUITTON（以下簡稱LV）所資助整修的巴黎羅浮宮，更可說是凝聚花都歷史與藝術的心臟，而於當地時間本月6日晚間所舉辦的品牌2018秋冬女裝大秀，即選在建築中不對外開放的LEFUEL庭院登場，吸引包括品牌大使艾瑪史東、范冰冰、楊丞琳等人出席。

一別華麗宮廷式的窗櫺、坡道，LV將會場蓋出似打開艙門太空戰艦般的架高平台，弦樂伴奏的〈I’ve Seen The Face Before〉歌聲中，品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquiere送出穿越空而來的法式經典裝著，西裝外套與及膝裙裝綴飾金屬鍊、流蘇等元素，營造出未來感十足的摩登視覺。

配件增添科幻感

強調上身圓潤肩線的立體輪廓，仍是設計師喜愛運用製造戲劇感的手法之一，搭配皮革、螺紋面料等異材質拼接處理，加上胸前繡著如隊徽般的LV字樣，令女人們搶著加入這艘時尚艦隊。配件方面，電腦主機板的圖騰和圓筒小包，是提升科幻感元素的小道具，鞋款上斗大的金屬裝飾與模特只戴上一邊的袖套，亦屬完整畫面的細膩筆觸。

剛強女人也可穿出女人味

而貼合當今正熱的女權議題，Ghesquiere也於秀後接受訪問中表示：「有時候我們陳腔濫調地認為讓女人穿上男裝就可以賦予她們某種力量，但我們卻忘了有些剛強的女人們，其實穿著十分有女人味。」本季他即為當代女性個人品味的選擇，給出了實用且完美的教戰守則。

(中國時報)