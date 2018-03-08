瘋狂F表 古力娜扎搶先戴

大陸女星古力娜扎搶先配戴FENDI新款Run Away表。（擷自微博）

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中國時報
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FENDI老佛爺造型My way皮草腕表，可愛指數破表。（陶福媛攝）
FENDI的Run Away腕表將「瘋狂F」新LOGO融入設計，售價降至2萬7000元起。（FENDI提供）
FENDI的Run Away腕表將「瘋狂F」新LOGO融入設計，為入門表款。（FENDI提供）
FENDI的Run Away女表，售價2萬7000元起。（FENDI提供）

FENDI腕表今年退出瑞士BASEL表展，轉而在京都、杜拜和美國三地發表年度新作，京都為全球首站，因此備受矚目。其中「Run Away」新款表融入顛倒「F」LOGO，大陸女星古力娜扎日前已搶先配戴，韓星金喜善則配戴Ishine粉紅女表，浪漫破表。

大膽創新幾何設計

FENDI「Run Away」採用FENDI最新LOGO，靈感源自創意總監拉格斐（Karl Lagerfeld）將「F」整個倒轉，並暱稱為「瘋狂的F」（F enFolie），以大膽創新的幾何設計突顯「F is FENDI」的品牌精神，售價為2萬7000元起，為FENDI首次將售價壓低至3萬元以下的入門表款。日前FENDI代言人古力娜扎出席秋冬大秀時，就搶先配戴一只「RunAway」表，可見品牌對古力娜扎的寵愛。

金喜善搶先配戴最新款的Ishine表，也有新創意，不僅色彩更加粉嫩，其中最頂級的限量表，在表冠鑲嵌0.42克拉的鑽石，據悉台灣和香港已各售出一只，要價約130萬元台幣。

小怪獸表魅力無法擋

深受仕女喜愛的毛絨絨「My way」皮草腕表，是FENDI旗下最受歡迎的表款，今年首度推出手鐲表帶，搭配可拆卸的皮草，更添奢華，很適合晚宴時配戴。老佛爺造型的「My way」皮草腕表和小怪獸表，超級卡哇伊，同樣也是一上架就被搶購的熱門夯品。FENDI可以客製化的Policromia腕表，利用積木堆疊的方式組裝，總共有11萬種組合，十分有趣。

(中國時報)

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