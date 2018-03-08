美牛、日本和牛百味生香

2018年03月08日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

ROU by T-HAM店內，將宮崎牛紐約客部位，片成0.2公分的巨大肉片，為一體成形的火鍋肉。（ROU by T-HAM提供）

「Diamond Plus Precious百味美牛」的評鑑，包含了漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等5大類。（盧禕祺攝）

台北晶華酒店JUST GRILL，設計的爐烤肋眼牛肉。（盧禕祺攝）

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡（左），特別邀請台北晶華酒店Just Grill副主廚陳家駿，設計百味美牛饗宴。（盧禕祺攝）

除了米其林，牛肉饕客也有美食指南了。美國肉類出口協會首次舉辦「Diamond Plus Precious百味美牛」評鑑活動，以「祕密客」方式實際到全台上百家餐廳用餐評鑑，最後選出赤鬼牛排等27家業者，今年8月還將出版「美食指南」，方便消費者可去挑選實惠的美牛餐廳，並每年持續把關、重新評鑑。

注重色、香、味、形

有別於米其林評鑑注重內場與整體感，協會注重色、香、味、形，及運用美牛食材的烹調創意，包含了漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排等5大類；並捨棄五星飯店與奢華餐廳，以「中價位」的庶民美食為主，包括赤鬼牛排、馬辣火鍋、喀漢堡、燒肉同話、韓老大韓式燒烤、花蓮以諾廚房、易廚涮涮鍋，及傑克兄弟牛排等都獲得獎項肯定。

庶民or奢華 各有所長

受到美元走勢與信心回升影響，美國牛在去年（2017）在台進口量重返冠軍，達3萬8000公噸，市占率48%，遠超過澳洲、紐西蘭的28%與18%。美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡表示，台灣在「高價位」美國牛的進口為亞洲第一，韓國、日本則較偏好中低價位的進口牛，至於日本和牛，進口量雖僅有200公噸，但走奢華路線，各有所長。

走奢華路線的日本和牛，每一頭牛都有自己的出生證明與血統紀錄，詳細記載了小牛的父母，還有特有的「和牛統一標誌」。隨著去年進口的部分解禁，也讓老饕們趨之若鶩。如台北「ROU by T-HAM」餐廳以涮涮鍋為主，曾連續3屆獲得「日本全國和牛能力共進會大賽」冠軍，推出宮崎牛、近江牛、鹿兒島牛、北海道牛等頂級和牛。

(中國時報)