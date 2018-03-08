粉紅風暴 讓妳莓開眼笑

2018年03月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

大潤發草莓奶醬蛋糕，每盒180元。（大潤發提供）

全聯草莓布丁，上層是草莓布丁，底層是帶有草莓果肉與草莓籽的草莓果凍，35元。（全聯提供）

頂好草莓大福，每粒35元。（頂好提供）

全聯草莓雪莓娘，克寧姆餡與蛋糕包覆整顆蜜漬草莓，外層是麻糬皮，65元。（全聯提供）

愛買讚歧草莓烏龍麵200g x 3入，原價105元、特價89元。（愛買提供）

今年草莓季遇暖冬，溫差大、雨量少，產季延後至3、4月，目前產量穩定，吃草莓正得時。量販、超市業者預估相關商品業績可較去年增1至2成，在新鮮草莓和草莓甜點外，首見粉紅麵條、帶有草莓香氣的讚歧草莓烏龍麵。

全聯甜點品牌We Sweet會隨季節和節慶推出期間限定甜點，9日至29日草莓季，推出11款草莓系列甜點，價位30元至99元，皆為銅板價，把消費者喜愛的蛋糕、生乳捲、甜甜圈、布丁、菠蘿泡芙等甜點融入草莓，像是草莓奶油內餡的草莓奶露棒；融合洋食概念的新和風點心草莓雪莓娘；雙色漸層、雙重口感的「草莓布丁等。

家樂福人氣高的草莓千層蛋糕去年辦過快閃活動，單日賣出近萬份，公關經理林夢紹表示，草莓的粉紅色澤和酸甜口感大人小孩都喜歡，今（8日）為歡慶38婦女節，再推草莓千層蛋糕原價145元、89元的快閃促銷，預料會再造成搶購。

愛買有10多項草莓新品包含巧克力、烘焙類、冰品等，日、韓進口草莓99元起；視覺和嗅覺讓人耳目一新的季節限定「讚歧草莓烏龍麵」，淡粉紅色麵體受女性族群歡迎，口感Q彈、可嘗到草莓味。每日出爐的草莓烘培系列3個99元，可頌麵包、蛋塔、巧克力麵包皆熱銷，超柔草莓海綿蛋糕創半個月賣破8000個的紀錄。

大潤發「草莓季大賞」嚴選大湖草莓，熱銷品項雪莓娘、草莓大福，各賣出超過上萬顆，看好草莓產量回穩，相關業績可較去年成長近20%。白色情人節將至，頂好草莓季搶攻粉紅告白商機，14日前韓、美進口草莓約8折、大湖草莓約65折，買草莓+雀巢鷹牌煉乳系列現折10元；甜點主打Q嫩彈牙的草莓大福；草莓巧克力、草莓優格飲等也同步上架。

(中國時報)