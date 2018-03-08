2018年03月08日 04:11 中國時報 張國立

一九一八年一月七日，紐約市著名的雜技劇場裡外人聲鼎沸，脫逃大師胡迪尼與重達四噸的傑妮聯手演出《大象不見了》。

雜技劇場建於一九○五年，五千三百個座位，位於曼哈頓第六大道中央，當時是全世界最大的劇場，僅舞台正面便長達六十一公尺，室內三層，高大的圓頂與阿拉伯風情的包廂充滿東方情調，號稱能容納一千名演員表演。舞台下方建造容量八千加侖的巨大水箱，一旦升起可以表演水中芭蕾。

之前胡迪尼的名氣已經夠大，無論怎麼綑綁、活埋，他總有辦法順利的在死亡邊緣逃出。這次他不再玩脫逃，不僅回歸魔術本身，玩的還是史上最大的道具，印度象。

寬廣的劇場舞台中央擺設一具架高的大箱子，一如類似的消失魔術，抬高箱子是為了向觀眾證明絕無通往舞台下面玻璃水箱的通道。

胡迪尼高亢的介紹木箱的高度、寬度，看來它真的不過就是個普通卻比較大的箱子。

傑妮由胡迪尼引導做了幾個馬戲表演常見的抬起前腿、高舉象鼻把戲後，由馴獸師牽進箱子內，隨即關上箱門拉下布簾。現場沒人出聲，專注的看著魔術師每一舉手投足。

玩了幾個誇張的玄虛動作後，當布簾拉開、箱門打開，巨大的印度象傑妮真如海報上所寫的：胡迪尼把大象變不見了。

當時五千多名在場的觀眾，大多坐在突出的舞台前方瞪大他們的眼睛，另一些還坐在二樓的包廂，居高臨下不讓胡迪尼逃離視線。他們確定大象進了箱子，也不能不同意大象真的消失了蹤影。

接下來的日子，探討《大象不見了》的文章出現在各種媒體，一種說法是支起的箱子仍有暗道通往地下，另一種比較可信的說法則是有兩個箱子，胡迪尼將空箱子取代裝了傑妮的箱子，但怎麼交換箱子卻沒人說得清。各式各樣不同的推測，魔術的樂趣便在觀眾試圖拆穿秘密，魔術師也樂於任由大家猜測。

不僅如此，胡迪尼同時展示了傳說中的《土耳其人》，頭上纏著盤得很高的布巾，身穿大袍的木製土耳其人坐在棋盤後，他能表演拿棋、擺棋、招手、握手等許多動作，可是不再和觀眾下棋。

胡迪尼對此解釋說，下棋不適合在舞台上表演，也許找個對的場所、找到對的對手，說不定讓土耳其人再顯棋藝。

有了大象傑妮，沒人在意一旁的土耳其人。

出道時玩撲克牌、從魔術師的高帽子內揪出兔子，幾年之後，他玩到大象。來自匈牙利的小個子改變了魔術，使魔術進入大舞台的新時代。

台下某個角落坐著不易被人察覺的金陵福，他已剪掉辮子，倒是仍頂著瓜皮帽遮掩已明顯脫髮嚴重的頭顱。坐在他身旁，穿元寶形狀高領繡花鳳仙裝的中國女子謹慎的從頭到尾挺直上半身，即使如此仍看得出她身材袖珍。令西方人讚嘆的，女人皮膚白淨得如廚房內泡了一天一夜水的豆腐，巴掌大的臉孔讓人無從判定年紀。

觀看表演的過程，金陵福偶爾在女人的耳邊小聲說話。當大象不見，金陵福並未露出興奮的表情，他撇了撇嘴，手掌應付的隨全場觀眾拍了兩下。

女人的表情隨著金陵福的情緒改變，金陵福笑，她笑；金陵福搖頭，她收起笑。其間女人曾將頭倚在金陵福的肩頭、曾經半仰臉深情的看看她的男人。

台上的胡迪尼發現金陵福了嗎？應該沒有，否則金陵福會被請到前排，不會坐在中段的外側席次。誰都知道胡迪尼與金陵福在英國建立的交情。

金陵福刻意低調進場，是為了研究胡迪尼的手法？他打算重出江湖？

現場有人認出金陵福，開始猜測他身旁的女伴。還是女人心細，戴白色盤子狀小帽的中年女士一手指向金陵福，一手掩住嘴，那是齊朵公主嗎？

她的驚訝頂多惹起男伴的好奇，齊朵離開舞台許多年了。男伴把視線移回台上，胡迪尼彎腰接受全場的掌聲。

如果大約翰仍是記者，也在現場，說不定把握機會詢問金陵福對胡迪尼新魔術的看法，大約翰不巧的不在。

金陵福離開倫敦後，從此無論美國或英國，沒人再見過他。大約翰於一九○八年辭去《周日派送》的工作，登上往美國的大郵輪。

為何突然起意去美國？大約翰的說法是探親，真相只有邱先生小店後面燒飯的盲眼中國老人知道。

一九○五年金陵福未現身與程連蘇對決，大約翰費盡氣力也問不出原因，當他為其他事分心時，劇場外換了新海報，金陵福散了他的班子，一個人走了。原本以為邱先生會告訴他到底發生什麼事，但邱先生一如以往又捏又搓他嘴唇上幾根柔軟稀疏的鬍子：

「約翰先生，你額頭無光、臉龐浮腫，多久沒吃我的草藥？」

聞到記憶中帶焦味的米飯香味，大約翰走進後巷，盲眼老人似乎聽得出他的腳步聲，盛了碗飯遞給大約翰。就近坐在台階，大約翰聞著飯香，設法正確的使用筷子挾起飯上甜甜的豬肉。沒有緣由的，老人翻起淡灰色瞳孔的眼球說出兩個許多人聽不懂的英文單字：

「紐約。」

至於大約翰遠赴美國追的是金陵福或小青？

已知的是他在紐約沒找到金陵福，卻聽說金陵福迷上愛迪生的新發明。專程趕到愛迪生在新澤西州設立的曼羅公園實驗室，得到打工的機會混了幾個月。實驗室內的同事得知金陵福去了佛羅里達，大約翰再追去，從此流浪於大西洋沿岸的各個地市。

來來回回，大約翰最終在費城找到金陵福，那時的金陵福已完全不表演魔術，扛著攝影機到處拍人物、風景，為電影著迷。找到金陵福，也找到了小青。從此他跟著兩個中國人走遍許多地方，甚至到了中國，至於他為何又離開金陵福與小青，更沒人曉得，而陪金陵福看胡迪尼表演的不是小青，竟是癡情的齊朵，更沒人清楚原因。

科學家證實地球會動，可是在真實的人生裡，地球不動，動的是人。有些隨潮水上岸，朝不同方向走了，有些則隨潮水退去，繼續飄泊。

倒是胡迪尼與傑妮完美演出的消息從美國傳往大西洋的彼岸，歐陸仍陷於大戰的泥沼，西線敵對的百萬大軍躲在壕溝內期待冬天快點過去。菱形的馬克一號戰車與口徑增大的重型火炮壓過鐵絲網與鹿砦，頂多讓地圖上的兩軍分隔線做了幾釐米的移動。

倫敦較不受戰爭影響，平靜得嗅不出硝煙味，陰沉的濃雲下，每個人見面討論的是戰事，祈求老天早點結束愈來愈找不出意義的大戰。

除了戰爭，仍有人留意伍德葛林帝國劇場外的新海報：

程連蘇，世界上最偉大的魔術師，揭露東方的神秘

換了更大的演出場地，程連蘇是倫敦持久不衰的中國魔術師。

（本文摘自《金陵福》一書，印刻出版）

(中國時報)