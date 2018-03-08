奶茶的滋味

友善列印
中國時報
鄭順聰

修遠插上吸管，滿心歡喜地喝第一口，粉色的冰液含帶深色珠粒爬升而上，先被濃厚的奶味征服，口腔隨即飽滿，味覺瞬間滿足。溫熱的大粒粉圓在冰塊中冷冷一縮，凝成軟與硬之間那最恰宜的齒牙咬齧感，修遠禁不住多嚼了幾下，嚼得細細的碎碎的，也將奶味與茶香勻開，這氣味這口感這滿足，讓修遠臉頰鼓脹，盈溢幸福感。

就在廟埕站著，修遠望向牌樓，漆金華彩的縟飾邊邊綴上七彩小燈泡，時間一到就會亮起。臨近黃昏，風向也隨之交替，修遠的心思隨著漸起的陸風往海洋而去，穿越哈瑪星筆直的大路鑽進舊洋樓街道再扭入鹹細帶鹽的小巷弄，豁然，迎向巨舶停泊的港埠。

迎著風望遠，修遠揚起了期待。回到4101室，發現港立桌上擺了個新提包，修遠隨即趨前了解：

「港立，你買新包包了啊，看起來不錯喔！」修遠硬將提包搶了過來，用指甲去摳。

「不要鬧了啦！還我啦！」港立隨即搶回。

「看一下會怎樣啦！怎麼，買新包包想要拚書香獎是吧？你上學期差點被當，自身難保了還要拚書香獎。」

「修遠你誤會了，這不是書包，這是我的公事包。」

「公事包？」

「就班聯會啦！我可是主席耶！下學期有很多會議要開，很多事務要辦，得要準備好工具才行。」

「是的！主席好！主席好！主席啊！班聯會不過是開開會吃吃點心而已，有什麼好忙的？」

「修遠你又誤會了啦！我當主席可是很忙的！我跟你說，光開會要通知其他班代就很麻煩的啦！我得去系辦借電腦打好字印出來，拿去影印，然後投到各系信箱通知大家。在這之前，還要喬好時間，不能和其他活動與會議撞期，若人數不足會造成流會的。而且章程規定每個學期要開固定的會議，還要請學校的長官與行政人員列席，光這個就會搞死人。而且活動中心總幹事的選舉投票，還要我這個班聯會主席來負責，我底下一個人都沒有，都要我來做，修遠，說好了，你之前答應過我的，說好了你要幫我喔。」

（待續）

(中國時報)

空手接子彈 混世魔王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。