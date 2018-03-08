2018年03月08日 04:11 中國時報 鄭順聰

修遠插上吸管，滿心歡喜地喝第一口，粉色的冰液含帶深色珠粒爬升而上，先被濃厚的奶味征服，口腔隨即飽滿，味覺瞬間滿足。溫熱的大粒粉圓在冰塊中冷冷一縮，凝成軟與硬之間那最恰宜的齒牙咬齧感，修遠禁不住多嚼了幾下，嚼得細細的碎碎的，也將奶味與茶香勻開，這氣味這口感這滿足，讓修遠臉頰鼓脹，盈溢幸福感。

就在廟埕站著，修遠望向牌樓，漆金華彩的縟飾邊邊綴上七彩小燈泡，時間一到就會亮起。臨近黃昏，風向也隨之交替，修遠的心思隨著漸起的陸風往海洋而去，穿越哈瑪星筆直的大路鑽進舊洋樓街道再扭入鹹細帶鹽的小巷弄，豁然，迎向巨舶停泊的港埠。

迎著風望遠，修遠揚起了期待。回到4101室，發現港立桌上擺了個新提包，修遠隨即趨前了解：

「港立，你買新包包了啊，看起來不錯喔！」修遠硬將提包搶了過來，用指甲去摳。

「不要鬧了啦！還我啦！」港立隨即搶回。

「看一下會怎樣啦！怎麼，買新包包想要拚書香獎是吧？你上學期差點被當，自身難保了還要拚書香獎。」

「修遠你誤會了，這不是書包，這是我的公事包。」

「公事包？」

「就班聯會啦！我可是主席耶！下學期有很多會議要開，很多事務要辦，得要準備好工具才行。」

「是的！主席好！主席好！主席啊！班聯會不過是開開會吃吃點心而已，有什麼好忙的？」

「修遠你又誤會了啦！我當主席可是很忙的！我跟你說，光開會要通知其他班代就很麻煩的啦！我得去系辦借電腦打好字印出來，拿去影印，然後投到各系信箱通知大家。在這之前，還要喬好時間，不能和其他活動與會議撞期，若人數不足會造成流會的。而且章程規定每個學期要開固定的會議，還要請學校的長官與行政人員列席，光這個就會搞死人。而且活動中心總幹事的選舉投票，還要我這個班聯會主席來負責，我底下一個人都沒有，都要我來做，修遠，說好了，你之前答應過我的，說好了你要幫我喔。」

（待續）

(中國時報)