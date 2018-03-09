政院通過《刑法》修正草案！殺人罪 追訴無期限

1996年民進黨婦女部主任彭婉如（小圖）陳屍在高雄縣鳥松鄉一間倉庫旁的草叢裡，雖時隔多年，但檢警沒放棄偵辦，一度傳出鎖定嫌犯，但後來經指紋比對排除涉案。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
矚目命案追追追

行政院會昨通過《刑法》部分條文修正草案，將涉及死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者，取消30年追訴期，也就是無限期追訴犯罪。法務部長邱太三表示，包括劉邦友血案、彭婉如命案，未來在立法院三讀通過後，將不受追訴權效期影響，永遠都可追訴。

取消30年追訴期限制

邱太三特別指出，2006年《刑法》修正時，才將追訴期從20年延長到30年，所以在2006年後發生的案件，追訴期都還沒到，但比較會有爭議的是2006年之前，適用舊法20年追訴期。

例如，社會關注的劉邦友及彭婉如案，都是在1996年發生，若依舊法規定追訴期是20年，加上依法停止偵查有1/4的緩衝期限，追訴期等於是25年，劉案及彭案發生在22年前，只要追訴期未期滿，就適用修正後新的法律。

彭婉如、劉邦友案適用

目前許多未破的重大命案，包括劉邦友、尹清楓、彭婉如、林義雄妻女等，都牽涉到政黨、政治人物及國防弊案。對於尹清楓案，時任總統陳水扁更說動搖國本、也要辦到底。只是證據已久遠，加上偵辦人員人事已非，案件多無重大進展，幾成懸案。無限期追訴凶手，象徵意義大於實質。

此次《刑法》共修正26條條文，邱太三說，修正重點包括刑法80條第1項第1款追訴權時效部分，修法後如果犯罪「發生死亡結果」，追訴權時效將不受刑法追訴權是30年限制，所以包括凌虐幼童致死、傷害致死、重傷害致死、強盜、搶奪、竊盜因而致人於死者，追訴時效只有30年，修法後均擴大為沒有追訴期限，相關修法是參考德、日等國規定。

修正殺害直系血親罪刑

法務部檢察司補充表示，刑法原則是「從新從輕」，但這次修法同時修正刑法施行法第8條之2，追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後的規定。換言之，如果立法院三讀通過修正草案條文，都將依新修正法條的規定，而非依「從輕」的規定。

此外，修法也將殺害直系血親尊屬罪刑調整，邱太三說，現行規定是死刑、無期徒刑，但部分案例行為人可能因受虐或其他因素，不得已才殺害直系血親尊親屬，考量原先量刑太重，所以改為依殺人罪10年以上，加重其刑1/2的規定，未來法官因個案量刑，判刑15年以上即可。

(中國時報)

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