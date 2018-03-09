民調出爐 新系打敗正國會！民進黨台南市長初選 黃偉哲大勝

民進黨台南市長初選民調結果出爐，由黃偉哲（左，陳信翰攝）出線，大勝陳亭妃（右，劉宗龍攝）13.41個百分點，黃偉哲自爆「嚇出一身汗」。

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中國時報
／台北報導

民進黨昨天公布台南市長初選民調，立委黃偉哲以41.58％支持度，大勝立委陳亭妃13.41個百分點，新潮流系打敗正國會。黃偉哲獲知結果後說，「嚇出一身汗」。初選民調結果出爐後，民進黨中執會預計下周三(14日)公告提名名單，若無意外，黃偉哲將代表民進黨參選台南市長。

台南市初選先前傳出候選人彼此間差距小，因此廝殺慘烈，黑函滿天飛，以新系力挺的黃偉哲及正國會支持的陳亭妃廝殺最嚴重，黃偉哲在最後衝刺階段將領先幅度拉開。

黨政人士分析表示，初選採全民調，黃偉哲相對於其他候選人，如葉宜津主張廢注音符號、陳亭妃的激進發言等，黃顯得較溫和，在最後一刻，台南演變成「新系與非新系對決」，支持者自動棄保，原支持葉宜津的票，轉而集中予黃偉哲，不僅讓黃出線，且甩開緊咬在後的對手陳亭妃。

棄保效應 贏陳13.41個百分點

民進黨中央昨天公布台南市初選民調，黃偉哲支持度41.58％、陳亭妃28.17％、王定宇5.13％、台南市黨部主委顏純左6.72％、前黨副祕書長李俊毅2.11％，葉宜津僅有0.76％。

對於民調的大勝，黃偉哲獲知後受訪表示，沒想到差距會這麼大，但贏一點或贏很多都是責任重大，未來他會參考前輩智慧，釋出最大的善意和誠意，與黨內所有參選人、大老溝通；大家都是民進黨大家庭的成員，兄弟鬩牆會有，但最後還是知道彼此是手足、是兄弟。

廝殺慘烈 抹平傷痕考驗智慧

媒體詢問陳亭妃，若黃偉哲邀請加入其競選團隊，是否願意？陳表示，她愛台南，只要可以為這塊土地努力的角色，她都不會排斥。至於初選時造成的傷痕如何抹平？陳亭妃說，就看勝選者的思考。

民進黨已完成嘉義縣、高雄市及台南市長黨內初選民調。三初選區民調勝出者分別為翁章梁、陳其邁和黃偉哲，民進黨中執會預計14日公告提名名單。

(中國時報)

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