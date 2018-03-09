重新檢視冷案跡證 ４大懸案 都成活案！凶究刑責 法律不容僥倖

2018年03月09日 01:09 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

行政院通過《刑法》部分條文修正草案，取消殺人重罪30年追訴期，讓懸宕多年的林宅血案、劉邦友案、彭婉如命案等「冷案」得以持續追凶法辦。猶記劉邦友遺孀彭玉英曾說劉案「是我心中永遠的痛！」那是多麼沉重的悲傷。刑事局長蔡蒼柏8日強調，警方一直以來都沒有放棄任何線索與機會，希望有一天能破案，告慰死者與家屬，以實踐司法正義。

國內未破重大刑案中，以發生在1980年的林宅血案、1993年尹清楓命案、1996年劉邦友血案及同年的彭婉如命案最受矚目，雖時隔多年，但檢警沒放棄偵辦，畢竟對被害家屬而言，揪出真凶是最好的結局。

蔡蒼柏表示，這些案件雖然已逾20年，但刑事局仍持續列管偵辦，積極追查任何一條可能的線索，但總欠缺破案關鍵證據。

案件已逾20年 檢警沒放棄

刑事局為偵辦未破重大刑案，2007年特別成立「冷案中心」，統計自1980年迄今，已列管70餘件冷案，除依偵辦所得到的各項事證外，也持續檢視、過濾所有的舊資料，從中積極尋找破案關鍵契機，已破獲多起沉寂10多年的性侵和命案。

刑事局透露，劉邦友案仍有多條線索持續追查，彭婉如案也還有多名對象沒找到，但偵辦進度不宜曝光，以免打草驚蛇。其他包括花蓮三棧殺警奪槍案、中壢電器行命案等冷案，仍由專案小組持續過濾、釐清線索。

採證技術不如現在 偵辦難

其中，劉、彭2案在2年前即將超過20年追訴期前夕，一度傳出鎖定嫌犯，但後來經比對DNA等跡證後，都已排除涉案。

據了解，檢警當時重新檢視彭案資料，根據車號、地緣關係過濾清查，發現在雲林監獄服刑的楊姓男子涉嫌重大，於是重啟調查，將他移監到台北看守所，並數度借提。儘管有職業及地緣關係，但經比對指紋，發現與凶嫌遺留的指紋未達至少12個特徵點相同才能確認身分的標準，加上他通過測謊、無其他直接證據，只能將他排除。

檢警也曾接獲檢舉，指有男子吹噓自己就是劉邦友血案槍手，且將案發經過及相關細節講得十分清楚，男子並稱一名梁姓男子就是檢警當年全面追緝的「老三」、也是同行的共犯之一。但專案小組將梁男帶回偵辦，最終確認他並未涉案。

資深員警說，早年辦案採證技術不如現在，能破案早就破了，成為懸案確實有偵辦的難度，大家不是不想破案，是心有餘而力不足。

(中國時報)