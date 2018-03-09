2018年03月09日 01:09 中國時報 林偉信 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

《刑法》修正草案中，研擬針對凌虐幼童的結果犯加重罪責，最高可到無期徒刑。兒童權利促進會理事長王薇君表示，肯定修法對於凌虐幼童致死案取消追訴期，但她仍認為凌虐幼童致死必須以殺人罪論處；兒福聯盟也認為過去凌虐幼童致死犯行重大的案件，最高可能到達死刑，現限縮成無期徒刑，是否符合修法原意？有待討論。

王薇君指出，加重虐童者的刑期無法有效解決問題，凌虐幼童致死必須以殺人罪論處，才能積極捍衛兒童生存權，因為對沒有抵抗能力的幼童施暴，不啻就是殺人暴行。

論罪從嚴 捍衛生存權

她以近年實地關心協助的案例指出，許多案件都是幼童遭虐死亡後棄屍，事情經過許多年後才曝光，如果因刑罰追訴期效的限制，而讓施虐者逃過法律制裁，無異是鼓勵犯罪及湮滅罪證，她贊成行政院修法對虐童致死者無限期追訴。

此外，有關虐童加重刑責部分，王薇君認為重點不在於判多重，而在於傷害沒有反抗力的幼童就是殺人罪行，不能讓施暴者心存僥倖，以為只是傷害幼童「不小心」才搞死對方，應該一律用殺人罪論處，讓意圖施暴者不敢以身試法。

修法限縮刑責 待檢討

兒福聯盟執行長陳麗如指出，《刑法》修正草案，將凌虐兒童致死的狀況用專門條文處理，刑期也有提高，且不受追訴權時效限制，表示相關單位有留意到兒童弱勢的特殊性，她樂見社會對幼兒弱勢的保護，這部分是值得肯定的。

但陳麗如說，過去凌虐幼童重傷或致死，有些會從傷害罪，甚至是殺人罪兩種方向量刑，殺人罪的刑期從有期徒刑10年以上，甚至到無期徒刑、死刑皆有；現在新修正的法案量刑雖比傷害罪重，但針對犯行重大的案件，最高判刑就是無期徒刑。換言之，修法後犯行重大案件不一定有加重刑責，反而有限縮，這部分是否符合修法原意，恐怕後續立法院仍須再留意。

(中國時報)