綠委贊成 藍建議辦公聽會

2018年03月09日 01:09 中國時報 楊孟立 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

行政院院會昨日通過《刑法》修正草案，民進黨立委蔡易餘昨表示，他與立委王定宇先前有提案修法取消追訴期，現在法務部也有了共識，當然是舉雙手贊成。」

蔡易餘表示，先前擔任司法委員會召委時，就曾針對取消重大犯罪追訴期的修正案排審過，只是當時法務部並未明確表達立場，現在既然已經同意，待修正草案送到立法院後，會全力配合修法。

這次政院版修正案對殺害直系血親尊屬，將考量行為人因受虐或其他因素，其情可憫，罪刑將做調整，蔡易餘認為，殺害直系血親的動機可能不只是受虐，例如，父母久病臥床，子女無力再照顧，或是孩子罹患罕見疾病，父母擔心過世後無人照料，這些都是曾經發生過的案例，也是令人悲憐。

蔡易餘建議，《刑法》修正文字內容要不要寫得這麼清楚，還需要去斟酌，但是刑案的樣態很多，有些個案必須仰賴法官臨場判斷，「反過來說，如果是罪大惡極的理由殺害直系親屬，也應該要加重處罰。」

國民黨團總召林德福表示，相關修法內容是重大改革，特別是重罪涉死擬不設追訴期限的部分，原法立法由來已久，如何修正仍有討論空間；國民黨並非不支持，但認為修法前應先與法界溝通，甚至舉辦幾場公聽會，徵詢各界意見。

林德福強調，各界絕對贊同將壞人繩之以法，修法前也能參考國外對於重大刑案的追訴期，究竟是如何實施，做對照後再進行通盤檢討。

(中國時報)