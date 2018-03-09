新聞透視－別讓凶手再有護身符

2018年03月09日 01:09 中國時報 張孝義

造成死亡的重大犯罪，礙於刑法追訴權時效規定，常使被害人家屬哀哀無告、執法人員徒呼負負，為實現社會對公平正義的期待，法務部在研擬刑法修正草案時，取消殺人、傷害致死等重罪追訴權時效的適用，未來執法機關可以無限期的追訴重大犯罪，立法委員們應提高效率，讓修正草案及早通過施行。

發生殺人等凶殘暴力犯罪，死者家屬無不殷殷期盼凶手早日繩之以法，以慰亡者在天之靈。然而，某些案件也許發生時太過隱密無法找出真凶，或者欠缺直接且明確的有力事證不能將凶徒定罪，使得追訴作為陷於膠著，甚至拖延甚久，家屬等得心焦、辦案人員跟時間賽跑，就是因為有追訴權時效限制。

特別是一些各界矚目的重大殺人案件，偵辦單位盡全力找證據，但受限於時空因素及無罪推定原則，在缺乏現場積極物證之下，辦案人員雖跟時間賽跑，尋找突破，無奈也無法揪出凶手。

在全球一片人權保障的聲浪下，司法天平逐漸向犯罪者傾斜，但是為了實現社會的公平正義，國外已逐步取消對殺人等重罪的追訴權時效。

鄰近的日本在2010年4月，由國會通過有關殺人罪及致死罪等的追訴時效的修法案。殺人罪的時效撤除，殺人以外的致死罪，追訴時效延長1倍。韓國也在2015年7月，經國會通過廢除25年殺人犯罪公訴時效，殺人犯罪案件被永久追訴直到破案為止。

追訴權時效不該成為殺人等暴力犯罪者的護身符，台灣在2006年之前，刑法中殺人等罪的追訴權時效是20年，有涉案人被通緝可以延長5年。2006年之後則修正為追訴權時效為30年，但對於期盼破案的死者家屬，「時效」始終是心中陰影。

法務部修正刑法終於在追訴權時效上做出重大修改，也經行政院會通過，何時實施仍視立法院的效率，對於社會的期待，立法委員們在修正案送進立法院後，應盡速審查，才能讓這良法美意，付諸實行。

(中國時報)