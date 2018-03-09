殺人不受制裁 公道何在

2018年03月09日 01:09 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

行政院通過刑法修正草案，將人為致死案的30年追訴期限取消。回顧這些年來，確有不少殺人犯在犯罪後東躲西藏，熬過法律追訴期，而獲得法院判決免訴，逃過法律的制裁，反觀被害者家屬，長年飽受喪失至親之痛的身心煎熬，眼見加害人最終竟能不受懲罰，何異再次遭受一次沉重打擊，叫他們如何甘心？

1984年9月，男子劉錦元從事性工作的潘姓女友，因積欠黃姓女老闆10餘萬元落跑，黃女就要當保證人的劉男出面處理，劉前往黃女高雄市新興區住家，雙方談判不成發生爭執，劉盛怒下持預藏的尖刀砍殺黃女以及葉姓私娼數10刀，2人當場慘死，劉行凶後逃亡，不知所蹤，2011年4月，高雄地院判決此案免訴。

1985年4月，伐木公司包商林媽鉗因個人財務出狀況，連帶影響公司資金周轉，股東林龍興又發現他盜賣公司木材，憤而向警方報案，心生怨恨的林媽鉗以視查工程為由，誘死者前往西林山上，持角鋼重擊死者頭部，再將他推落山崖，手段凶殘，犯後逃逸，花蓮地院2010年12月宣判免訴。

1985年，發生震驚社會的台人在菲律賓犯下殺害7人的滅門慘案，因為政府一清專案跑路的竹聯幫殺手劉煥榮、牛埔幫齊惠生及共犯許汪經等人，在菲國逃亡期間，因覬覦台藉商人陳南光錢財，在馬尼拉殺害陳氏兄弟兩家共7人，連小孩都不放過，許汪經在海外潛逃多年，在2010年9月逃過刑責。

另外，彰化男子林興富，1989年間懷疑妻子紅杏出牆，當年耶誕節以購買單車為由，誘出蔡男後先用電擊棒將他電暈，隨後載到鄉間甘蔗園活埋對方致死，林男此後人間蒸發，2015年彰化地院宣告逃過追訴期，林男最後脫罪免訴。

事實上，不僅是殺人重罪會因逾追訴期限無法懲罰，不能給被害人及其家屬一個公道，而喪失社會正義。其他社會矚目的重大案件要犯，也都有因逃過追訴期，而讓正義無以伸張的情形，如重大金融犯罪的多名被告，較受矚目的如新光保全3億竊案、理律劉偉杰盜賣客戶股票、新巨群集團吳祚欽違約交割案、陳由豪、曾正仁等掏空案，也因逃亡超過追訴時效而獲不起訴，讓被害人無法接受。

(中國時報)