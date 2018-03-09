新聞透視－初選無影手 蔡賴菊體制成形

2018年03月09日 01:09 中國時報 曾薏蘋

民進黨嘉義縣、高雄市及台南市縣市長初選落幕，從出線的人選來看，可以說，經此役後，蔡英文總統、行政院長賴清德及高雄市長陳菊等3人聯手的「蔡賴菊體制」，在黨內獲得鞏固。

翁章梁出線 貫徹蔡意志

因應2018年底縣市長選舉，民進黨在嘉義縣、高雄市及台南市初選時，參選人個個殺得刀刀見骨，在三選區內，處處有蔡英文、賴清德及陳菊黨內三巨頭的「無影手」。

在嘉義縣，前縣長、英系領導人的立委陳明文，力挺前農委會副主委翁章梁，另一位候選人，嘉義縣議長張明達則由縣長張花冠加持，翁張之爭被視為兩位縣長的代理人之爭，但翁章梁出身學運世代，形象清新，深獲各派系支持。

陳明文是英系之首，身兼黨主席的蔡英文在選戰中雖刻意保持中立，但陳明文的態度被視為蔡英文的意向指標，這次翁章梁的出線，不僅是前縣長派的勝利，也代表蔡英文意志的貫徹。

高雄市初選在上半場殺紅了眼，陳菊新書《心內話》在黨內掀起軒然大波，差點讓黨內鬥加劇，最後新潮流力挺的立委劉世芳，在關鍵時「急流勇退」，不僅保住陳菊，也避免黨內風暴，高雄市後半段的初選，才回歸良性競爭。

劉世芳退戰 減少黨內耗

陳其邁的出線，並不意外，陳其邁在民調公布後，在第一時間致電花媽表示感謝，新系最後認賠殺出，反而把陳菊地位再推向高點。

初選中最驚險的，要算是台南市，新系最不希望看見正國會系統的立委陳亭妃出線，在初期，新系力挺立委葉宜津，但葉的民調未能拉高，最後轉向支持立委黃偉哲。

菊現聲力挺 黃民調大贏

前勞動部次長郭國文先進駐黃偉哲競選總部，雖然賴清德在初選時亦一直保持中立，但黃偉哲宣布參選當天，賴清德核心輔選幹部蔡順天、黃先柱也進駐黃陣營，賴支持意向不言而喻，但是過年後，黃偉哲的選戰打得零亂，讓陳亭妃逐漸拉近，最後在民調前夕，陳菊現「聲」力挺。

「陳菊掛保證推薦黃偉哲」記者會，現場公布陳菊支持黃偉哲的影片，象徵台南與高雄的情誼之深，並提到賴清德也推薦黃偉哲擔任台南市長。在賴菊最後傾力加持，讓局勢成為「新系與非新系之戰」，黃偉哲初選民調大贏陳亭妃13個百分點。

每一個選區的勝利都得來不易，高雄市的陳其邁，算是與其他候選人差距最大的，但也差點傷了黨內最重要的資產陳菊，黨內在這一輪的廝殺後，「蔡賴菊體制」終於在驚險中穩固。

(中國時報)