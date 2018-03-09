選情分析－刀劍拚搏 民主聖地光環褪色

台南市初選民調結果公布，立委黃偉哲（左）昨出席立法院，向對手王定宇（右）致意。（劉宗龍攝）

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中國時報

民進黨在台南執政近四分之一個世紀，這場台南市長初選之爭，前所未見廝殺激烈、砸錢宣傳、赤裸裸鬥爭戲碼不斷上演，初選結果揭曉前，地方盛傳不管誰出線，不只難以延續賴清德擔任台南市長的聲望，民主聖地的綠色執政招牌光環恐也褪色，不無隱憂。

台南縣市長期都是民進黨囊中物，間接造成黨內初選形同「頭過身也過」局面，這場初選激烈程度堪稱空前，環顧各陣營拋出的招數不一，卻是讓選民看到參選人不斷秀下限的戲碼，不少市民終於盼到初選落幕，不禁鬆一口氣：「終於不用再接到這些惱人的政治人物問候電話跟簡訊！」

這場初選之激烈，相較賴清德2014年尋求連任時，堅決不打任何宣傳戰，卻獲全國最高得票率72.9％的景況，形成強烈對比；固然賴拚連任，沒有打知名度的壓力，但選舉操作在在考驗政治人物的決策智慧。

廝殺最慘烈的黃偉哲、陳亭妃，2人均蟬聯多屆立委，原不需以刀劍見血拚搏，應以政見爭取選民認同與好感度，但整場初選走完，只讓市民見到2人為贏得勝出，荒腔走板、不擇手段的真面目。

初選衍生的後遺症，也成為黃偉哲接下來面對的挑戰，高思博即「提醒」黃偉哲記得公布初選經費，謝龍介也針對3000萬元一事，要黃偉哲出來面對。對內選戰已經過關，對外的真正挑戰才正要開始，擔任黃偉哲競選團隊發言人的郭國文便坦言，初選帶來的後遺症，是否動搖社會支持基礎值得觀察，也是黨中央需正視的課題。

黃偉哲接下來不只必須弭平、修補黨內同志間因拚初選而撕裂的傷口，更重要的是，初選期間背後新潮流的力挺，在走向執政之路上，如何讓選民看到下屆市長的風範，而不是淪為派系的影子，更是黃偉哲一大考驗。

(中國時報)

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