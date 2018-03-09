高思博掛看板 陳子敬說選到底

2018年03月09日 01:09 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選8日由黃偉哲勝出，國民黨要派誰出馬與黃偉哲競逐？高思博選在民進黨民調出爐日高掛「思博不賴」看板自薦並諷綠營「依賴」，首度鬆口願跟黃偉哲競爭；前台南大學校長黃秀霜及無黨籍陳子敬也爭取出線，台南市黨部主委謝龍介說，已徵詢3人意見，近期就會有結果。

藍營支持者則疾呼自家人應盡快敲定人選，愈早確定誰來銜命打這場仗，就愈有機會攻破尚處於出現裂痕的民進黨。

高思博昨天下午2點、選在高掛「思博不賴」廣告看板的市區路口發表4大訴求，包括自薦自己是不賴的人選，其次，絕不「賴」神，反諷民進黨參選人大多依賴賴清德，第3是不賴皮，尊重黨內機制，第4則是不倚賴藍綠，要走出一條自己的路，但也語帶保留表示，相信自己是好的人選，若最後不是他出線，也不強求。

高思博說，恭喜黃偉哲在激烈的初選中出線，「這場初選，黃偉哲或陳亭妃像是2個派系推出的選手，在台南進行地盤之爭，這對台南鄉親不是很尊重。」

高思博表示，黃偉哲在選舉過程中，應自認有不少委屈，他之後若與其競爭，不會拿這些沒有根據的事情為難黃偉哲，但針對已進入司法程序的案子，黃應正面回應，不該閃避。他也提醒，黃偉哲1月曾提到初選過後會公布競選經費，「請黃偉哲要記得這件事。」

陳子敬恭喜黃偉哲勝出，有感而發表示「廝殺終於落幕了。」面對國民黨有意將他納入民調，他強調，自己堅持在野聯盟，但泛藍必須整合，也願與國民黨協調，但沒辦法接受採取泛藍民調，「這樣不就把我拉到藍營了嗎？那我乾脆加入國民黨算了，這會失信於支持我的選民。」

陳子敬傾向協調不成再來民調，強調自己投入選舉都努力半年多了，一定會選到底。

黃秀霜說，黃偉哲出線是意料中事，但整個初選過程，也讓人民看到民進黨真面目，對於國民黨初選機制，她傾向黨內先民調，再與無黨的陳子敬PK。

台南市黨部主委謝龍介說，已徵詢過黨內有意參選的高思博、黃秀霜及無黨籍陳子敬看法，強調藍營以綠營初選廝殺為鑑，必須團結，但也要避免「呷緊弄破碗」，未設時間表，希望近期能有結果。

(中國時報)