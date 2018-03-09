軍人年金不破產 政府掛保證

副總統陳建仁昨上出席38國際婦女節慶祝活動後，下午召集民進黨立委、政委林萬億，討論軍人年改草案，會中敲定月退俸樓地板38990元。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

年改會召集人、副總統陳建仁昨日召集民進黨立委、政委林萬億，討論軍人年改草案。考量軍人留營時間長、限期限齡退役、退休年齡較早等服役特性，與會者達共識，並敲定月退俸樓地板38990元，原支領金額低於此者將不受影響，約一半退役軍人不受影響。

至於將領月退俸天花板金額、起支俸率等問題，會中未達成共識，年改會將再提供其他試算版本。

約一半退役軍人 不受影響

昨天軍改討論重點，確認兩方向，一是樓地板金額38990元，另一為重殘津貼比照公教年改方案。媒體詢問，樓地板數字約有多少人受影響？蔡適應轉述說，經計算，約一半退役軍人不會受影響，未來修法版本會加入政府負最終責任保證制度，在這樓地板下的軍人，不必擔心軍人年金是否破產問題。

按國防部去年公布版本，月退俸起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50％；滿20年後，每多服役一年增加的俸率，中將以下2.5％，上將2％，上限100％。但此部分昨天也翻案，綠委認為這些趴數還有調整空間，包括起支俸率50％是否以上將、中將作分界。

蔡適應表示，由於校級軍官人數最多，但有服務年限，加上過去校級軍官多被裁軍案裁掉，「位子減少，想升機會都沒有」，認為起支20年計算為必要，但中將以下費率可再調整；陳建仁也認同此觀點，請林萬億再計算其他版本是否可行。

月底送立院 柯：不無可能

林萬億昨也表示，與會立委表達新制俸率仿美軍制度應可接受，未來將再提供其他試算版本供參考。陳建仁說，他曾徵詢高階將領，他們多對軍改案表支持。

外界關心立院何時開始審查軍改案，是否3月底後啟動？民進黨團總召柯建銘說，不無可能，但昨天沒人特別提時間問題，坦言「沒特別急」。他說，軍改關鍵條文只3、4條，不排除直接由外交國防委員會審查。

至於軍改是否與公教新制年金同步7月1日啟動?相關人士表示，會中無討論。但國防外交委員會召委王定宇表示，若能同步7月1日實施是最好。

(中國時報)

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