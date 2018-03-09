被指領太多 將官嘴巴沒說 心裡一定不痛快

2018年03月09日 01:09 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委認為軍人年改草案，高階將領「領太多」，主張應做調整。對此，數位現役將領受訪時，均不願表示意見，一位高階退役將領則說，升到將軍是經過層層考核，而且責任相對也重，把將領的退俸拉下來或壓低，沒有道理。

這位退將說，軍中的將領責任非常重，不是外界想像的輕鬆，就因壓力大，曾聽聞有人寧可不升，選擇上校退役，如果將領的退俸拉到與校級軍官相近，恐怕更沒有人願意勇於承擔責任。他說，美軍將領的退休俸和基層官兵相較，也有一大段差距，不可能不做區隔。

另一位退將表示，晉升將官並拿到較好的待遇，代表個人努力與對國家貢獻的報酬，而拿到一定金額的退休俸，也是一種榮譽，刻意把將官退俸壓低，將官雖嘴巴不說，心裡一定不痛快的。

政委林萬億先前也說，軍改方案既是參考美軍退撫制度，不可能只模仿其中一部分，又就其他部份做修正。將官領得比校級軍官多，就像任何行業一般，做愈久、領愈多。但綠委並不接受。

根據國防部去年底公布的「軍人退撫新制（草案）重點」，新制度以「最後36個月平均基本月薪」計算。據此，軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50％，服役滿20年之後，每多服役1年增加的俸率，中將以下為2.5％，上將為2％，以達長留久用的目的。以現役中將言，年改後，退俸約少2萬餘元。

(中國時報)