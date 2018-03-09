東半球28號 確實越界作業

中華愛國同心會、中華保釣協會8日前往日本台灣交流協會，在重重拒馬外舉牌喊口號抗議。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導
關於「東半球28號」事件，漁業署副署長林國平日前拿出航線圖說明。（本報資料照片）

蘇澳籍漁船「東半球28號」遭日本執法船艦取締案，漁業署起初稱，東船僅是無害通過與那國島北側以西海域，並未作業，質疑日方取締無理，但漁業署昨改口，坦言發現東船越界作業，難怪遭取締，總計東船共有3項違規，可吊扣其漁業執照1年。

漁業署長黃鴻燕表示，東半球28號3日早上遭日方緊追的位置，是在已談定的台日協議海域外，該區域只能航行，不能作業，起初漁業署依漁船監控系統（VMS）顯示的航跡，判斷僅是無害通過，但VMS位置回報頻率是1小時1次，精確度不夠，而船上裝載的航程紀錄器（VDR）則能精準到3分鐘1次資料，後來調閱東船VDR紀錄，發現東船確實有越界作業，已經違規。

黃鴻燕指出，除此之外，東船在2月28日至3月3日間，是以特定漁業的身分出航，雖然當時進入作業的是台日漁業協議海域內，但根據法令規定，包括東船在內的延繩釣漁船，若未經漁業署許可，不得赴台日漁業協議海域作業，經查，東船當時進入台日漁業協議海域作業，並未經核准，也已違法。

黃鴻燕表示，東船除了是延繩釣漁船外，又兼營娛樂漁船，其在3月4日以娛樂漁船身分出港，依法，娛樂漁船活動區域，只限距台灣本島30浬內範圍，但東船4日出海時，距台灣本島達37浬遠，又再度違反法規。

黃鴻燕指出，除了我方航跡圖之外，其實日方也有提供他們在海上採集到的事證，作為漁業署內部研判依據，東船的違規事項最重可吊扣漁業執照1年，依照行政程序，漁業署將請東船方面說明表示意見，最後經漁業署交叉判斷情節輕重後，會再祭出處分。

(中國時報)

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