負數票協會 發起反對票公投

2018年03月09日 01:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

不想含淚投票選出爛蘋果？前行政院長陳冲提案，主張透過公投讓選民未來投票時可選擇投反對票，陳冲等人昨赴中選會繳交第一階段提案連署書後，待中選會審核後，就啟動第二階段作業，預計8月底完成28萬人連署，並在11月24日九合一選舉時，一併完成全國性公投。

台灣選舉多由政黨把持，候選人即使無法滿足期待，依現行投票制也只能含淚投票或乾脆不投，由陳冲、希望基金會董事長紀政與負數票協會，發起「反對票公投連署活動」，昨收集超過2000份連署書，前往中選會提「反對票公投申請」。

負數票協會榮譽理事長陳冲表示，政黨提名候選人有時不負責任，讓選民沒辦法有好選擇，若可投反對票，就能更有效監督政黨政治。

他舉例，像上次美總統大選，美國民眾普遍反映沒人可投。根據2016年美國大選民調統計，希拉蕊對川普，如有負數票機制，選舉恐一夕翻盤；同年台灣總統大選若有該機制，「英仁配」支持度會下滑，「朱玄配」甚至被扣成「負數」。

負數票協會理事長張天鷞說，反對票選項是民意所趨，聯合國秘書長選舉及北市I-Voting都有負數票選項。儘管協會多次和政黨溝通，但不期待既得利益者提案修法。

參加過3次立委選舉的紀政表示，她贊同負數票理念，她過去就認為《公職人員選舉罷免法》應修正，希望這次透過公投修改制度，讓選民能選擇自己真正想要的候選人。

根據現行選制，選民只能投「贊成票」，「負數票」則讓選民可投「反對票」，一旦實施，未來每張選票上，候選人選項除同意選項外，還有反對選項。

每張選票只能蓋一戳章，選民可對其中一人選擇投「支持」或「反對」，同一張選票如出現2個或2個以上戳章，將視為廢票。反對票計票時為「負一票」，每成票為「正一票」，這樣的選票稱為「平衡式選票」，候選人所得贊成票要先扣除反對票，淨正票較高者為勝選。

(中國時報)