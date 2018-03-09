護漁不該軟弱 統派團體持續抗議

友善列印
中國時報
／台北報導

儘管漁業署昨表示是我漁船越界作業，但多個團體，仍續前往日本台灣交流協會抗議。

包括中華愛國同心會、中華保釣協會、中華全球華人琉球之友協會、台灣人民抗日協會等約20人，昨先赴日台交流協會抗議。他們舉「日本鬼子、日本走狗、滾出台灣」、「恭請大陸海軍、保護台灣漁民、安全作業」訴求，高喊「護我漁船、日本蠻橫、嚴厲譴責、侵門踏戶」。

抗議發起人、中華全球華人琉球之友協會理事長連石磊表示，日本政府一再侵門踏戶，他們的抗議絕不終止，日本政府若不還我公道，我政府若無法強硬，就是天大笑話。

中華愛國同心會會長周慶峻說，敬告日本政府不能欺負我們中國人，也要告訴蔡英文，若妳無法保護台灣老百姓，「我們要請求中華人民共和國解放軍」來保護台灣老百姓，希望大家明白中國人不能被欺侮。」

統派抗議人士一度準備兩盒雞蛋，警方欲沒收，出現拉扯，最後抗議人士僅向日台協會丟2顆雞蛋。連石磊等3人代表也赴管制區內向日本代表遞交抗議書。統派團體隨後轉戰外交部抗議，並喊「外交部硬起來」、「外交部長下台」口號，外交部由台日事務協會科長接下抗議書。

此外，釣魚台教育協會昨聲明指出，他們一向主張釣魚台是我國神聖領土，堅決維護我國漁民權益，對日方再三無理侵犯我釣魚台主權，欺壓我漁民霸道行為，提出嚴重抗議。

該協會認為，這非單一事件，此前日本政府就不斷以各種方式侵犯我釣魚台主權，如企圖利用沖繩縣地方議會將釣魚台列其地方行政區域；聲明強調，蔡政府對此事件所謂「勿枉勿縱」說詞，實際是自限日方設定的規矩，先看自己漁船有無犯日方規矩再說。這種軟弱態度，難制止日方蠻橫。

(中國時報)

負數票協會 發起反對票公投 藍女力大爆發 7：0完勝綠營

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。