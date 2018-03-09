藍女力大爆發 7：0完勝綠營

2018年03月09日 01:09 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨昨舉辦「國民新女力、加油我挺女」記者會，凸顯國民黨現以7比0，提名7位女性縣市長候選人，「完勝」沒有女性提名人的民進黨，藉此向女性選民訴求國民黨尊重並賦予女性重任。國民黨主席吳敦義到場打氣說，婦女撐起半邊天，希望每一位都高票當選。

民進黨迄今未提名女性

昨天是國際婦女節，民進黨原本最可能獲得初選提名的台南立委陳亭妃，昨日確定與年底縣長市選戰無緣。

國民黨迄今在12個縣市完成提名，其中有7名女性，呈現女力大爆發的局面，包括台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、花蓮縣徐榛蔚和宜蘭縣林姿妙，台東縣長提名人饒慶鈴則另有行程未到場。其他還有表態參選台北市和桃園市長的鄭麗文與楊麗環等。

6名女將除了跳起時下最夯的抖肩舞炒熱現場氣氛，祝福婦女節快樂之外，還一一折斷綠營發表過男性沙文主義的政治人物看板，象徵擊破性別歧視。

6女將大跳抖肩舞造勢

盧秀燕首先提出女性宣言表示，女性應勇於為自己作主，也要善待自己、珍愛自己，她長期以來主張修法，將產假由目前的8周至少延長到12周，希望更加落實婦權。

王惠美則指出，當前空汙、食安問題嚴重，電力供應也讓人民不安，民進黨執政卻只會清算鬥爭，若能當選，她會以做媽媽的心態來治縣，相信多些女性溫柔的力量，彰化會更美，也呼籲執政團隊注重民生，讓婦女都能安心過日子。

推婦幼政見為女性發聲

黃敏惠則強調，過去在嘉義市長任內，不但沒舉新債還能償還75％的舊債，呼籲婦女朋友站出來，不僅為兩性平權努力，更要為下一代而努力！

徐榛蔚則指出，她在花蓮提出「三心二益」婦女政見，要透過安老、保小的各種措施，讓婦女安心、放心及開心，並加強保障婦女工作及參與公共事務的權益。林姿妙表示，宜蘭號稱民主聖地，卻從沒有女性擔任過縣長，羅東鎮在她接任鎮長時負債累累，她接任之後不但還了欠債，還推動營養午餐、學費免費及加強老人福利，這就是女性的能力！

(中國時報)