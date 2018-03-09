懷孕被迫離職 藍委籲重視女性職場平權

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中國時報
／台北報導

國民黨團書記長李彥秀與藍委張麗善呼籲政府及企業重視婦女生產、育兒的職場平權。李彥秀表示，如果有意要拚事業的女性，往往晚婚、少生，甚至有人不生，因為女性如果去生產或請育嬰假，就可能面臨被開除命運。

張麗善也指出，昨天她才剛處理幾件陳情案，恰巧都是女性因為懷孕或是請育嬰假，卻遭主管刁難，強迫其離職，這些媽媽只好到處求助，盼討回公道。

張麗善指出，她過去擔任過護理長，了解婦女工作的困難，後來她創業之後，尤其重視女性職場平權，員工請育嬰假都會讓她們留職停薪，生產完還是能回歸職場，還被其他人譏諷在做「慈善事業」，她認為企業都應該比照辦理，照顧女性職員。

綠委林靜儀指出，社會對女性仍有很多不平等，包括對女性能力的質疑、年齡歧視、甚至生育能力的恐嚇，仍是不友善。雖然多數法律已減少性別不平等現象，但在社會現實上，性別不平等的意識還是一直存在。

林靜儀舉例，《民法》在10年前已修正，新生兒的姓氏由父母共同決定，但現在，孩子從父姓的比例還是高達96％，「法律的性平概念走得比社會還前面。」

林靜儀說，這是整個社會習俗、文化造成的觀念，性平概念不是由上往下，要有越來越多人勇於衝開這條路，反抗傳統文化，去重新塑造、解釋社會習俗，才有可能改變。

兒子才兩歲半的綠委余宛如說，身兼立委和媽媽，陪孩子的時間真的很少，有時候還要出國開會，小孩就只能丟給先生或婆婆照顧，「常常內心都很煎熬。」

(中國時報)

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