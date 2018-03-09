錢進馬卡蒂 不動產投報亮眼

2018年03月09日 01:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

菲律賓經濟發展在亞洲名列前茅，根據仲量聯行統計，吸引許多海外資金紛紛「錢」進馬尼拉大都會的馬卡蒂市，辦公租金行情每坪約新台幣2000元，不含稅費的毛投報率約達7％，為台北信義計畫區的2至3倍。財經專家黃世聰表示，近年來當地吸引各地資金前往投資，大陸投資者較偏好辦公，台灣則較青睞酒店式公寓。

商辦大樓 售價指數漲4成

仲量聯行總經理趙正義指出，菲國在強人政治領導下經濟成長率連年突破6％，全亞洲僅落後於大陸與越南，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）更宣示在任期內打擊毒犯、大舉建設，促使外資進駐投資，如馬卡蒂精華區辦公市場即受惠重大建設的規畫推動，穩定成長。

「菲國英文佳，吸引不少國際企業在當地設立外包服務中心。」趙正義指出，在世界村概念下，勞動成本相對較低的菲國，吸引許多海外企業在當地設立信用卡客服中心、後勤單位等。

仲量聯行統計，2013年至今馬卡蒂精華區辦公大樓的售價指數上漲近4成，租金增漲約3成，預期今年租金還有逾3％漲幅。由於當地辦公大樓平均售價約每坪新台幣30萬元，平均每坪租金約2000元，換算含稅費的毛投報率約達7％。

台灣投資 偏好酒店式公寓

「馬卡蒂如同像台北市的信義計畫區，有許多外商銀行進駐。」黃世聰指出，菲國最有錢的前十大首富近半是華人，偏好在馬卡蒂開設大型購物中心，台灣人在當地則偏好投資酒店公寓租給外國人，一方面進入門檻低，一方面投報率也不錯。

另據PwC資誠全球聯盟組織和城市土地學會共同發布的2018年亞太區房地產市場新興趨勢報告也指出，近年來，菲律賓的商辦需求一直由商業外包服務產業（簡稱BPO）推動。雖然這方面的增長力道放緩，但商辦需求仍然非常強勁。就JLL的數據，空置率維持3％低檔，2017年上半年的租金和資本價值分別上漲5.3％和8.6％。且依當地經紀商Leechiu Property Consultants的數據，商業外包服務產業成長雖趨緩，但這種疲軟已被離岸線上遊戲、博奕產業的新需求所填補。

政治爭議 留心匯率與供給

惟趙正義指出，在當地投資須留心匯率及市場供給。至於資誠研究報告則認為，近來海外投資者投資意願受當地政治爭議、南部叛亂份子衝突影響；但似乎仍有許多基金願意投資馬尼拉，有人指出，馬尼拉肯定需要更多的辦公空間。

(中國時報)