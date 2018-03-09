低自備、帶租約 酒店式公寓熱銷

2018年03月09日 01:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

酒店式公寓打出低自備、帶租約強銷，吸引置產族買進。興富發集團旗下博元建設在台北市推出的精品小宅案「中山凱宴」，打出「10％低自備、3年免利息」，並先行裝潢出租，受到置產族青睞，據瞭解，之前便有羽球拍業者先已買了一戶，租金投報率不錯，在獲知有帶租約物件後再加買一戶。

為催出買氣，建商讓利一波接一波，興富發專案經理洪培麟指出，一般購買酒店式公寓，裝潢加上待租空置時間至少3至4個月，以該案2房租金約6至6.5萬元估算，也是一筆不小的收入，因此，附帶裝潢及租約的標的，特別受到精打細算的置產族青睞。

基地509坪、總銷35億的「中山凱宴」位在大倉、晶華、國賓、老爺等星級飯店林立的中山區，為市區少見的大基地開發案，樓層規畫地上12樓、地下5樓，產品坪數20~26坪、2房格局，總戶數157戶，總價1933萬元起。

「商圈附近的條通文化、日式居酒屋，與日本銀座氛圍相近，吸引許多日商高階主管來台洽公時選擇落腳在此。」洪培麟透露，由於住在飯店一晚往往要價6000元~12000元不等，預算較租用酒店式公寓要高出許多，加上「中山凱宴」新完工，樓下無店面，出入單純，光是日商企業主管租用即逾20戶，其中還不乏國際知名車商、傳產業等總經理、副總經理等高階主管入住。

中山區的酒店式公寓租金本就高於台北市外圍萬華、北投等地區，加上管理水準差異，月租金甚至可差至1倍以上，「中山凱宴」才完工一年、加上主推溫馨的「隱式服務」，及泳池、spa池、空中Lounge Bar、健身房等多元公設，月租金可達6至6.5萬元。洪培麟即指出，有一對夫妻先生為機師、太太為作家就相當享受社區的多項服務。

此案主要銷售對象為單身貴族、頂客族以及銀髮退休夫妻等，開發商為了減輕買方的購屋壓力，讓他們的資金得以有更多彈性運用的空間，因而祭出3年免利息方案，加上部分裝潢房含租約，確實吸引不少民眾看屋。

(中國時報)