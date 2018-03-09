房市回穩 仲介銷售額反彈16％

2018年03月09日 01:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市回穩！財政部統計資料庫資料顯示，不動產仲介業經歷市場交易低迷與體質調整後，近一年房市已有觸底回穩跡象，2017年不動產仲介業銷售額年增16％，從2016年的377億元回升到2017年的439億元，同時也是近3年以來最佳一次，信義房屋表示，從銷售額來看，房市已經有明顯止跌回穩的跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從建物的買賣移轉棟數、實價揭露的件數到不動產仲介業營收統計，許多跡象都顯示房市已經擺脫2016年的交易量谷底，出現一波觸底的小反彈，財政部的不動產仲介業營收2017年為439億元，相較於2016年同期回溫約16%，一方面是受到景氣回溫帶動，一方面也是受到2016年的低基期效應，成長幅度相對顯著，但2017年的營收仍較2013年減少約3成。

以區域表現分析，台北市2017年的房仲銷售營業額為136億元，年增14 ％，大致回到2015年的水準，但較2013年景氣熱絡時仍少了將近4成，新北市則是回到80億元的水準，年增23％，且優於2015年的70億元，主要仍是新北市提供數量較多的新大樓可選擇，加上大台北地區的自住買氣持續回籠帶動，不動產仲介業也感受到景氣從谷底回溫。桃園市則是近3年表現相對平穩，2017年維持在43億元，主要仍是這波桃園地區的量縮程度不若雙北市嚴峻，且2016年的房仲銷售營業額就領先回溫，因此再往上彈升狀況並不顯著。中南部地區則可看出市場相對熱絡，台中市2017年房仲業銷售額為59億元，年增25％，台南市則跳增到21億元，創下近5年以來的新高，顯見當地房市交易熱度並未受到這波景氣影響，高雄市則是回溫到37億元的規模，年增幅度達22％，若和2013年，比台中與高雄縮減幅度約為25％。

曾敬德表示，許多指標都顯示交易量從2016年的底部回升，不過並不代表房價就會反轉向上，目前市場並未有投資買盤回籠跡象，購屋人對於房屋也是精打細算，並參考近期成交的實價當成參考基礎，2018年應該還是持續吸引遞延買氣回籠，價格上則是盤整的機率較高。

(中國時報)