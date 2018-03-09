雞婆熱心 吳至剛助屋主走出陰霾

信義房屋安康安德店專案經理吳至剛。（信義房屋提供）

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中國時報
／台北報導

雞婆熱心服務性格，不但讓73年次、現為信義房屋安康安德店專案經理吳至剛，成為區內多處社區住戶委託買賣房屋不二人選，甚至在他主動關懷下，還曾協助委託售屋的屋主度過家暴離婚陰霾。

來自花蓮的吳至剛，跟著友人來台北打拚，受在房仲業工作的好友影響，讓他決定踏入房仲業。對照另一位與他一起報考的友人考了3次都失利，吳至剛因自信的表現，首次報考，就順利進入信義房屋服務。

一開始進入房仲，業績並不佳，吳至剛說，那時未照店長交待，深耕社區，只是發DM、打打電話，業績差，薪資無法向上提升，陷入一段低潮，但他不認輸，家人也鼓勵他只要肯努力「戲棚下站久就是你的」。直到後來一位業績好的學弟帶著他學習深耕社區客戶，才扭轉頹勢。

店長要他選打算深耕的社區時，吳至剛反向思考，選了一處多數同業都覺得賣相差的社區，他說，沒有賣不掉的房子，只是缺乏經營包裝，於是他拜訪社區主委、幹部及住戶，積極參與社區活動，不論住戶大會、中元普渡等，都會前往關心、協助。也因熱心，獲得住戶信任，業績大幅改善，幾乎獨家經營社區交易，並將這經驗複製到其他社區。

從事房仲業多年，最讓吳至剛感到開心的是交到不少朋友，協助多組客戶圓夢。吳至剛說，有一次，接到一位鄭姓女屋主委託售屋，那是一個相當特殊的經驗。這位屋主脾氣非常不好，對任何人都很兇，初期因價位開的偏高，沒賣掉，也只能硬著頭皮回報，遭狂飆一頓。

屋主的壞脾氣卻激發吳至剛的好奇心，進而積極了解這位客戶，吳至剛指出，後來獲知她在附近的飯店上班，做房務，就常常到她工作的飯店前買好早餐等著，剛開始屋主不接受他的好意，繼續罵。後來吳至剛連下班也去等，努力想了解她的想法。

「久而久之，就軟化了，也許她覺得這年輕人好怪，幹嘛一直干涉她。」吳至剛說，鄭姐因家暴而離婚，兒子跟他一樣大，還同年同月生，但娶了媳婦、向她借錢後就不理她了，那段婚姻與家庭都令她很失望。

「鄭姐是宜蘭人，賣房子，是想離開傷心地，回到宜蘭過退休生活。」吳至剛指出，順利賣掉房子後，結果她卻沒回宜蘭，反而覺得人生找到方向，覺得有朋友了，進而留下來又委託吳至剛在達觀鎮較低位置，買了一戶，並結為忘年之交，至今仍常聯絡。

(中國時報)

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