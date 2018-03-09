靠勢農委會 讓農民心寒！新聞透視－神隱少女吳音寧 吃定北市

北農8日凌晨起恢復正常交易，台北第一、二果菜批發市場人聲鼎沸，蔬果拍賣競價聲此起彼落，交易熱絡。（黃世麒攝）

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中國時報

北農休市引爆菜價危機，總經理吳音寧竟當起神隱少女，任憑北市府千呼萬喚，不出來就是不出來，就連北農董事長陳景峻前天下午要求她一起開記者會，她也敢臨陣脫逃，未料，當晚農委會副主委陳吉仲視察果菜市場，她現身了，此舉不但完全無視頂頭上司陳景峻，根本仗著農委會在欺負北市府，且戀棧職位。

閃躲放任又戀棧職位

沒有與台北市政府共同面對問題，吳音寧卻稱農委會是北農股東之一，作為下屬理應陪同長官，卻未用同樣的處事方式對待陳景峻，不但有失職場倫理，昨天面對記者僅輕描淡寫向大眾說「歹勢」，也讓廣大農民心寒，這要是民間公司專業經理人，早就引咎下台。

危機事件爆發時，總經理理應與董事長共同對外說明，不過，北市府7日對外發出通知，陳景峻當天下午2時主持記者會並邀請吳音寧說明，結果吳最後臨陣脫逃，她事後解釋，因決定留在公司處理進貨，但記者會是下午2時，進貨時間是傍晚5時，寧可躲在辦公室，也不願面對問題。

陳景峻不滿撂話「要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。直至晚間9時，吳音寧甚至選擇先與陳吉仲現身果菜市場，無疑就是靠勢農委會、欺負北市府。

失責沒道歉 互踢皮球

吳音寧這次作為不令人意外，她父親是知名詩人吳晟，2016年底被蔡英文總統聘任為資政，她甫上任外界即質疑不夠專業、靠爸，推薦她的農委會副主委陳吉仲，稱她曾是農村陣線主要成員，對農事長期關心，讓她在暗潮洶湧中，順利入主北農總經理。

菜價劇烈波動並非僅北農休市單一因素，天候也是原因，對農民來說最好是「下不為例」，各單位互踢皮球，稱職的北農總經理具體說明、設法解決就好，遺憾的是，吳音寧一句適不適任由董事會決定，仗著自己是農委會推薦而不見一句失責抱歉，可憐的還是農民。

(中國時報)

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