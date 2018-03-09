農委會擬重訂菜價制度

2018年03月09日 01:09 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

對於此次北農連休菜價大跌，農委會主委林聰賢昨日坦言疏忽，未注意到北農3連休的效應，但價格異常波動就代表有人得利，農委會將徹底追查。此外，北農蔬菜交易量僅佔全台16％，卻是菜價總指標，林聰賢強調，將建立合理菜價制度。而對北農總經理吳音寧，林認為吳的對外溝通有待改善。

林聰賢表示，北農果菜批發市場的蔬菜拍賣量，佔全台16％至18％，水果則佔10％左右，但是，台灣農產運銷的運作，包括農民與物流商之間如何拆帳，長期引用北農的拍賣價格當做標準，才讓北農的菜價變的格外重要，農委會未來將建立一套新的訂價制度，以免北農只有16％拍賣量，卻能替其他84％的蔬菜訂價。

林聰賢指出，過去大多是高麗菜常發生價格崩盤問題，農委會多將注意力集中在高麗菜，這次北農在農曆春節後連續休假，農委會確實疏忽了，未將此問題列入風險清單中，內部必須檢討，未來拍賣市場有異常休市時，應祭出滾動調節。

林聰賢指出，農委會與北市府在北農的董事席次相同，雙方平起平坐，當初之所以同意吳音寧出任北農總座，是看重了吳與在地農民合作的經驗豐富，但吳的對外溝通工作，仍有改善空間，至於未來北農要採董事長制，或總經理制，尊重北農董事會的決議。

(中國時報)