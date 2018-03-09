王毅籲回九二共識 兩岸解套

2018年03月09日 01:09 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

3/9兩會議程

王毅回答重點

大陸13屆全國人大1次會議昨日上午10時舉行外交部長王毅記者會。針對有媒體會後追問大陸與梵蒂岡建交進度問題，王毅當場反問記者，「你著急啦？」；而美國會通過《台灣旅行法》，他也表明，美國應恪守一個中國原則，遵守中美三個聯合公報。王毅在會上則呼籲，台灣當局盡快承認「九二共識」，兩岸才有和平發展的光明前景。

促美恪守一中原則

昨日記者會上，王毅盤點大陸外交政策，從新時代中國外交任務，談到中美關係、中日、中俄、中法歐等涉外關係，幾乎無所不談。有香港媒體提及在去年巴拿馬與台灣斷交，並選擇與大陸建交，是否會導致台灣面臨「雪崩式斷交潮」？

王毅表明，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這已是國際社會多年來形成的共識。堅持一個中國原則，不和台灣進行官方往來也已成為各國遵循的國際準則之一。

王毅直言，和唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立外交關係，開展正常合作，顯然是順應時代潮流的正確選擇，也完全符合這些國家和人民的自身和長遠利益，「當然是大勢所趨，而且勢不可擋。」

王毅還強調，承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中是推進兩岸關係向前發展的關鍵所在。解鈴還須繫鈴人。台灣當局應該盡快回到「九二共識」的正確軌道上來，這樣兩岸關係才能重新開闢和平發展的光明前景。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應，中華民國是主權國家，有權利與各國發展關係，台灣民主、自由、人權、法治等成就受國際歡迎，「我們認為中國大陸應充分尊重我與邦交國維繫邦誼的權利，兩岸應在國際間相互尊重、友善對待，這樣才能維護良性和諧的兩岸關係。」

陸委會籲相互尊重

被問及「九二共識」，邱垂正則重申，「我們的兩岸政策，會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他法律，來處理兩岸事務。」

值得一提的是，當主持人宣布記者會結束，王毅要離開會場之際，有媒體上前追問大陸與梵蒂岡建交的進度，王毅並未迴避，當場反問媒體，「你著急啦？」

此外，也有媒體追問，美國會通過《台灣旅行法》，北京方面有何意見？王毅明確稱，希望美國應恪守一個中國原則，確實遵守中美三個聯合公報。

(中國時報)