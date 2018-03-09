兩岸觀察－柔中帶硬 展現大陸外交自信

2018年03月09日 01:09 中國時報 中部焦點

伴隨大陸國際地位崛起，部分國家持續渲染中國威脅論，甚至拋出所謂「銳實力」滲透西方的論調。大陸外交部長王毅昨回應儘管不像往年「針鋒相對」，但仍柔中帶硬，巧妙回擊指控，直言新一波的「中國威脅論」，更加不得人心。

大陸近年積極參與國際事務，國際地位攀升，中共總書記習近平於中共十九大期間，又拋出新時代中國外交的說法，一改過去「韜光養晦」的外交方針。只是大陸外交呈現「奮發有為」的新氣象之餘，引發不少西方輿論及國家憂心，間接讓所謂新版的「中國威脅論」油然而生。

面對大陸「銳實力」滲透西方國家，干涉內政論點，王毅直言，過去西方一直在對大陸作出各種評判和預測，歸納起來無非一種是「中國崩潰論」，一種是「中國威脅論」；隨著大陸發展，「中國崩潰論」自己先崩潰了，變國際笑柄。「中國威脅論」雖有新翻版，但卻更加不得人心。

平心而論，王毅這種半開玩笑式的回應，既讓現場不少媒體會心一笑，也「柔中帶硬」化解外界質疑，更體現大陸外交自信，也彰顯新時代外交的新氣象。

事實上，類似這樣的回應還不只一樁。王毅在駁斥「印太戰略」時，更巧妙以「浪花」為比喻。王毅表明，這個世界上，各種話題層出不窮，就像太平洋和印度洋上的浪花，一時引人耳目，轉瞬歸於平寂。

不可諱言，大陸國際地位不斷提升的當下，一方面帶來國際話語權極速上升，一方面也不可避免將面臨更多質疑；如何有效消除這類「中國威脅論」的論點，似乎也成為新時代中國外交的挑戰之一。

(中國時報)