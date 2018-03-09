貿易戰 陸批抓錯藥方損人害己

2018年03月09日 01:09 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

針對陸美恐掀貿易戰，大陸外長王毅昨日表示，打貿易戰從來不是解決問題的正確方向，選擇貿易戰是抓錯藥方，結果只會損人害己。「陸美可以有競爭，但不必做對手。」此外，談及南海問題，王毅暗批美國「動輒把全副武裝的艦船、飛機派到南海炫耀武力」，成為影響南海和平穩定的最大干擾因素。

大陸13屆全國人大1次會議新聞中心8日舉行「中國外交政策和對外關係」記者會，邀請大陸外長王毅出席，回答中外記者提問。

針對陸美兩國是否會打貿易戰，王毅表示，作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，陸美合作將造福兩國，也將惠及世界。如果說陸美之間有競爭的話，那也應該是良性和積極競爭，這在國際交往當中也是很正常的。換句話說，「陸美可以有競爭，但不必做對手，更需當夥伴。」

王毅強調，歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，陸方必將做出正當和必要的反應。還是希望雙方通過平等和建設性對話，共同找出一個互利雙贏的解決辦法。

此外，關於外界對於南海軍事化的擔憂，王毅回應稱，大陸處理南海問題的立足點，是對中國人民負責，對歷史事實負責，對地區和平負責，對國際法治負責。這一立場堅如磐石，一以貫之。

他表示，當前南海面臨的首先是機遇，南海形勢明顯趨穩向好。大陸和東協國家已達成高度共識，正積極制定出符合地區實際、各方共同遵守的地區規則。當然，南海也面臨挑戰，目前最主要是一些「外部勢力」對南海風平浪靜心有不甘，總想挑動是非，唯恐天下不亂，動輒把全副武裝的艦船飛機派到南海炫耀武力，成為影響南海和平穩定的最大干擾因素。

(中國時報)