川普鋼鋁稅來了 陸首當其衝

2018年03月09日 01:09 中國時報 蔡致仁 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

白宮鷹派策士納瓦洛指出，美國總統川普將於8日下午簽署文告，宣布對輸美鋼鋁課徵懲罰性高關稅，並在15日至30日後生效，不過加拿大、墨西哥有望豁免。全球貿易戰可能爆發，美眾議院逾百名共和黨議員7日聯名致函川普，敦促他審慎考慮，以免招來惡果。

美國總統川普誓言保護美國鋼鐵和鋁工業，發布推文指出「期待今天(8日)下午3時30分(台北時間9日清晨4時30分)在白宮的會議。」一般認為，川普在預告他將在今天簽署總統文告，對輸美鋼鐵和鋁材徵收高關稅。

依據新措施，美國將分別對輸入的鋼鋁材徵25％和10％高關稅。台灣是美國第8大進口國，排名在第11的大陸之前，若未能獲得豁免，可能受到較大衝擊。

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛7日晚間在福斯財經電視台專訪說，川普將在8日下午舉行簽署儀式，「但（我們）不會立即對加拿大與墨西哥實施。如果重新談判的《北美自由貿易協定》（NAFTA）取得『很棒』的協議，他們可以永遠被排除」。

此話顯示，白宮首席經濟顧問科恩請辭後，川普對鋼鋁稅立場看似稍有軟化。白宮發言人桑德斯7日在記者會表示，可能基於國安原因排除墨西哥和加拿大。

然而，川普的激進舉措令自家人擔憂引爆國際貿易戰。107位共和黨籍眾議員7日聯名致函川普說，高關稅將使美國企業競爭力下降。雖然應對包括大陸與其他不公平貿易夥伴採取行動，但課徵高關稅可能損及國內就業、製造業與消費者。眾院議長萊恩也公開反對，警告保護主義措施可能引發貿易戰。

另外，川普在推特貼文，表示美國正就侵權行為採取行動。川普說，「美國正快速採取行動對抗智慧財產權竊盜行為，我們不能再容忍這多年來的事情繼續發生！」外界推測川普所指的可能是大陸。

(中國時報)