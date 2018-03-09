梅克爾重振歐洲 恐非易事

2018年03月09日 01:09 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

梅克爾新內閣將上路，但政黨碎片化，政府治理恐失能，欲「重振歐洲」很難！

近半年來，歐盟多數成員國都遭遇政治危機，偏偏這段期間，歐盟龍頭大哥德國也陷入不確定漩渦，德國總理梅克爾一直處於「看守」狀態，直到最近才突破重重困難組閣成功，新聯合政府即將於下周上路，但梅克爾的權力高峰已過，如何帶領危機四伏的歐盟向前走，實難樂觀。

左右共治 老夥伴不穩固

4日，德國「社會民主黨」（SPD）才終於敲定與梅克爾領導的「基民盟／基社盟」（CDU/CSU）合組左右共治的大聯合政府，延宕了161天的組閣僵局告終。聯邦議院（國會下議院）預定14日正式投票選出梅克爾為總理，看守內閣隨之告終，梅克爾將帶領新政府開啟四度執政。

梅克爾繞了一大圈，最後仍是與原夥伴SPD再組大聯合政府，主要還是著眼於同屬親歐派，組閣協議中就揭櫫了「重振歐洲」（kick-start for Europe）大旗，並由SPD黨人出任最受關注的財長和外長。預料，德國新政府將與法國總統馬克洪政府攜手，持續扮演歐盟統合的雙引擎，尤其在英國「脫歐」的背景下，必須致力增強歐盟凝聚力。

民粹竄起 問題雪上加霜

然而，梅克爾新政府將面臨種種內外因素的考驗，可說與歐盟一樣危機四伏。近年來，歐盟內部的分歧聲音此起彼落。對於財政政策，南北歐態度有別；在移民政策上，東西歐也立場不同。而民粹主義和疑歐派政黨在歐洲多國竄起，只是令問題雪上加霜。

另外，德國一直將跨大西洋關係和歐盟視為對外政策的兩個支柱，但目前德美關係正歷經諸多不確定性。美國總統川普上台以來的表現，讓德國和歐盟都意識到有必要降低對美依賴，增強自身在國際舞臺上的作用。像是川普宣布要對進口鋼、鋁加徵懲罰性關稅，就讓歐盟尤其是德國很頭疼。

偏偏此刻，梅克爾在國內的地位已今非昔比。2015年梅克爾決定向難民敞開大門，收容多達100萬難民，令她飽受批評，更導致極右民粹主義「德國另類選擇黨」（AfD）崛起，甚至躋身聯邦議院的最大反對黨。AfD持反移民、疑歐立場，梅克爾欲推動歐洲一體化的工程，AfD勢必會扯後腿。

小黨崛起 政府治理不易

對梅克爾而言，去年9月大選的慘敗一葉知秋。德國選民對兩黨政治不再信任，導致傳統大黨式微，小黨崛起。政黨面臨碎片化危機，大聯合政府隨時有拆夥的可能，連帶的政府「治理失能」恐怕也在所難免，梅克爾大談德國要「重振歐洲」，又豈是易事。

(中國時報)