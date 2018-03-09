3大歐盟病集一身 義大利頭痛

歐盟成員國極右翼組織興起，圖為2018年3月1日義大利極右派政黨卡薩龐德黨（CasaPound）選舉造勢。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

義大利集疑歐派興起、右派抬頭與政黨破碎化三大歐盟病症於一身。

剛剛舉行完大選的義大利，集中體現了包括疑歐派崛起、右派抬頭乃至政黨破碎化組閣不易三種在歐盟內蔓延的病症。

義大利的選舉結果顯示，反對歐盟擴大權力的五星運動則成為了最大政黨，單獨拿下約3分之1的席次。值得注意的是，五星運動是2009年才成立的政黨，主要領導多半是名不見經傳的政治人物，但透過現代網路，利用民眾疑歐思維抬頭，得以快速崛起。

疑歐派政黨，多半具有極右排外反移民思維，在義大利，中間偏右聯盟最大的兩個組成政黨，北方聯盟（本次選舉以「聯盟」之名參選）既疑歐又反移民，前總理貝魯斯柯尼領導的義大利前進黨則是軟性疑歐的右派政黨。

貝魯斯柯尼本人因為桃色糾紛等各種原因，一大堆官司纏身，更由於逃稅被褫奪公權，不能擔任公職，但這絲毫不影響他領導的政黨帶領中間偏右聯盟取得最多席次，遠遠超過上屆勝出的中間偏左聯盟，反映歐盟主要國家政治板塊從左向右浮動的現象。

對歐盟而言，德國在經歷了大選半年後，好不容易才敲定組成大聯合政府，但義大利的選舉結果就好像是把棘手的組閣難題從德國接下來。因為沒有單一政黨或政黨聯盟取得過半席次，最大政黨五星運動更表態拒絕組成聯合內閣，但其自身的席次卻又比中間偏右聯盟少，政府難產勢必影響歐盟第四大經濟體的未來。

如果最終是由五星運動組閣，歐盟恐怕會面臨噩耗。由於五星運動一再強調反歐元，主張就此舉辦公投，可能導致義大利脫離歐元區。

(中國時報)

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