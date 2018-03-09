北愛邊界未解 梅伊恐賠政治生命

2018年03月09日 01:09 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

外有歐盟強勢和美國貿易保護夾擊，內有疑歐派反彈，梅伊走在鋼索上！

距離英國脫離歐盟僅剩一年，但脫歐談判進展有限。歐盟上月公布英脫歐條約草案，建議北愛續留在歐盟關稅同盟，不欲英國藉此鑽漏洞。儘管英國首相梅伊強烈反對，但遲未提對策甚至拖延。一般認為，面臨內外夾攻的梅伊若再無作為，恐賠上政治生命。

英國去年中主張，脫歐後北愛爾蘭地區與隸屬於歐盟的愛爾蘭陸上邊界將不設任何實體基礎設施和檢查站，使人員、貨物的流通類似現在。但歐盟認為，如果英脫歐，屬英國的北愛爾蘭人員要進愛爾蘭就是進入歐盟。因此須建立檢查類似關稅的設施。歐盟對北愛的提議，梅伊強烈回應，此舉形同將北愛分割，她絕不同意歐盟破壞其憲法完整性。

梅伊自啟動脫歐以來，對北愛邊界問題一直未明確提出方案，差點讓第一階段談判破局。直到去年12月，英國終於與歐盟達成共識，承諾北愛不會有「硬邊界」，但梅伊當時未說明英方有何實際方案，而是看似用作將來貿易談判的籌碼。相較於歐盟強勢主導談判內容，梅伊選擇拖延時間和迴避問題。

此前，英國政府內部洩露一份過渡期立場草案，主張向歐盟要求將脫歐過渡期延長到2020年以後。此立場與歐盟南轅北轍，同時激怒英方內部保守的疑歐派。英國脫歐的談判拉鋸戰一直在持續，接下來的關注焦點在於，雙方能否在3月22至23日歐盟領袖峰會前，就過渡期的安排達成共識，避免影響第二階段的未來貿易關係安排談判。

美國總統川普近日高倡貿易保護主義，使得梅伊對脫歐後可利用美國市場的盤算落空。國際貨幣基金曾警告，英國未來將面臨脫歐的經濟挑戰。面臨內憂外患的梅伊除非很快提出對策，否則很快就面臨疑歐派勢力反撲。

(中國時報)