改革踢鐵板 馬克洪民調直直落

法國總統馬克洪去年5月在大選締造壓倒性勝利，這位該國史上最年輕的領導人在國際社會制衡美國總統川普，在國內推動革新，但蜜月期似乎已提早結束。圖為國際婦女節前夕，法國巴黎艾菲爾鐵塔點亮社群媒體主題標籤「#MaintenantOnAgit」（現在我們行動了），力挺女性權益。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

蜜月期告終，馬克洪連連失言、不顧反彈堅持改革，但施政不彰，支持度連兩月跌破5成。

去年5月，不到40歲的學者馬克洪，以摧枯拉朽之勢擊垮揮舞反移民大旗的對手勒班，入主愛麗舍宮，讓憂心疑歐民粹政黨當家、導致歐洲統合崩解的歐盟及成員國，大大鬆了一口氣。但不到一年，挾著66％高人氣當選總統的馬克洪，因上任後一連串失言風波、爭議改革加上施政不彰，導致民調直直落，不滿鐵飯碗被砸的鐵路工會揚言發起全面大罷工，更讓他面臨上任以來最大的政治危機。

馬克洪去年在總統與國會選舉的連番狂勝，讓2016年下半年猛烈衝擊英國、接著橫掃大西洋另一端美國的民粹主義海嘯，在法國海岸上暫時退散，歐盟恐將分崩離析的警報也得以暫獲解除。當時意氣風發的馬克洪承諾全力消弭社會分裂、讓選民不再有投票給極端政黨的理由。

不過馬克洪取得完全執政優勢後，蜜月期比預期更早結束。今年前2個月，馬克洪支持度連續跌破5成，不支持度衝破5成關卡。大刀闊斧進行爭議性鐵路改革，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

馬克洪政府的鐵路營運改革計畫，引進市場競爭機制，收掉經營不善和載客率差的路線，並把高鐵集中管理。最重要的是為國家補貼鐵路公司設立停損點，不再無止境承擔鐵路公司虧損黑洞，鐵路員工也不再是保障終身職的鐵飯碗，退休年齡也將延後。

國營的法國鐵路公司負債高達470億歐元，前朝各政府都想改革，但因鐵路工會勢力龐大，政府從來只敢想、不敢真正動手。這項歷史性改革的細則發布後，鐵路工人工會群情激憤，考慮自12日起發動1個月大罷工，癱瘓國內運輸網絡，甚至可能讓復活節假期交通大亂。

去年，馬克洪推動勞工改革也碰到類似狀況，方案包括大砍逾10萬公職、凍漲薪水和刪減津貼，法國總工會在內的各大工會聯手號召540萬公務員走上街頭，表達對「令人無法忍受的改革」的強烈不滿。但馬克洪面對反彈卻狂言不會對這些反對改革的「懶鬼」退讓，失言掀起軒然大波。

智庫學者韋維亞形容「他想快速改革國家，卻把加速和輕率混為一談」「他的政策都是高度自由化，但他卻是個干涉主義者兼控制型領導人」。韋維亞批評，馬克洪對改革成功深具信心，因此他「認為自己根本不需要外人的建議。」

(中國時報)

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