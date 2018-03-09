郭瑤琪案 檢察總長翻案敗訴

2018年03月09日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前交通部長郭瑤琪涉貪遭判刑8年入獄服刑，前年保外就醫，仍然喊冤否認收錢，家人尋求各種司法救濟管道。檢察總長顏大和以涉及法律爭議、須統一見解為由幫她提非常上訴，但最高法院認為郭女確實有收賄，判決駁回。另男子王鴻偉砍殺女子176刀致死，顏大和認為他有教化可能提非常上訴，8日也遭駁回。

陳師孟挺郭 曾斥責法官

郭女被控在交通部長任內，收受有意投標台鐵台北車站商場的南仁湖集團負責人父子李清波、李宗賢塞在茶葉罐內的2萬美金，她一、二審獲判無罪，但高院更一、更二審認定她與李男間確有收賄的對價關係，將她改判刑8年，最高法院駁回確定。

郭瑤琪入獄服刑，在服刑近2年後，前年因重病獲准保外就醫，她的丈夫希望能夠替郭平反冤屈。監院去年通過監委王美玉、仉桂美調查報告，認為法院確定判決涉有違背法令之虞，籲請檢察總長研酌提起非常上訴。連揚言要打辦綠不辦藍司法官的監委陳師孟，也曾說：「郭瑤琪有罪？不是我瞎眼，就是法官良心被狗吃掉。」

檢察總長顏大和認為，郭瑤琪否認收受賄款美金2萬元，且賄賂罪對價關係的認定，各法院實務判決遇案不同，言人人殊、莫衷一是，由於涉及法律見解具有原則上的重要性，有加以闡釋釐清的急切性，於是幫郭女提起非常上訴。

涉法律爭議 遭駁沒矛盾

最高法院審理後認為，郭女明知南仁湖公司參與標租卻收受對方賄賂，她的犯罪事實明確，定讞判決的事實認定與理由沒有矛盾，法律適用無違誤；且郭女收賄與行賄者有對價關係，只須依法論罪科刑，沒有必要以非常上訴來統一解釋法律。

檢察總長另指郭女與李男接觸是不是接受陳情，有沒有違反「行政院所屬機關首長與民有約作原則」部分，確定判決沒有講清楚，但最高法院認為，郭女在她宿舍內私會李宗賢並收賄，有無違規部分，對郭女收賄與判決結果沒有影響。

最高法院指出，確定判決雖對於「標案」或「招標案」的用語不同，但不影響判決結果，由於檢察總長提的非常上訴理由，都不符合法律規定，況且郭女收賄也是事實，因此駁回顏大和的非常上訴。

(中國時報)